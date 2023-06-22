Роспотребнадзор назвал фейком информацию об отравлении ребенка тархуном в Свердловской области

В Роспотребнадзоре по Свердловской области заявили, что информация об отравлении ребенка тархуном, которая рассылается в школьных родительских чатах в Краснотурьинске, не соответствует действительности. «Это фейк 2019 года — о нем уже не раз писал телеграм-канал "Война с фейками"»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в июне в Екатеринбурге 32 человека отравились роллами из ресторана «Ёбидоёби». После случившегося филиал заведения закрыли на три месяца. В компании происшествие объяснили получением некачественной продукции от поставщика и пообещали, что филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте