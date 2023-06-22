На капремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре выделили 94 млн рублей

На капитальный ремонт здания кинотеатра «Болгария» в Краснодаре выделили 94,1 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель департамента финансов Александр Чулков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В текущем году на капремонт кинотеатра предусмотрено 21,9 млн руб., а на 2024 год — 72,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт кинотеатра «Болгария» в Краснодаре оценивается в 130 млн руб.

В декабре 2022 года стало известно, что в здании кинотеатра хотят создать молодежный центр. В нем планируют разместить студию звукозаписи, коворкинг, кинозал и медиацентр. На базе объекта будут проводить кинопоказы, музыкальные квартирники, мастер-классы и другие мероприятия.

Кинотеатр «Болгария» был открыт 7 июня 1967 года и тогда назывался «Космос». В 1989 году объект переименовали в «Болгарию», после того как болгарский город Бургас стал побратимом Краснодара. С 2000 по 2020 годы здание кинотеатра находилось в аренде у компании «Монитор».

Тат Гаспарян

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