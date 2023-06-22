Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter после заявления Маска

Оснований для разблокировки Twitter в России по-прежнему нет, сообщила пресс-служба Роскомнадзора ТАСС. Так ведомство отреагировало на заявление владельца соцсети Илона Маска о том, что Twitter должен подчиняться законам той страны, в которой работает.

Миллиардер выразил свое мнение во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке. Он отметил, что у «Twitter нет другого выбора», потому что в противном случае соцсеть может быть закрыта.

Роскомнадзор замедлял траффик Twitter с марта 2021 года. Это было связано с неудалением информации, которая запрещена в РФ. В мае того же года после удаления больше 91% такой информации ограничение было снято с фиксированных сетей, но оно продолжало действовать для мобильных устройств. Соцсеть была полностью заблокирована в России в марте 2022 года на фоне ввода войск РФ на Украину.

Леонид Уварчев