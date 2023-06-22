Воронежский инвестор недостроенного завода арматуры требует от администрации заключить договор аренды участка

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает иск инициатора строительства мини-завода по производству строительной арматуры ООО «Научно-производственное предприятие “Стройсталь”» к администрации Новоусманского района, требующего признать незаконным отказ в предоставлении в аренду земельного участка. Инвестор просит в суде обязать администрацию заключить договор аренды для строительства производства. Отказ выражен в письме от 30 мая 2023 года.

Вместе с тем, судом рассматривается банкротный иск в отношении «Стройстали» от городского управления имущественных и земельных отношений.

Компания с 2009 года планировала возвести мини-завод строительной арматуры «класса А500С» мощностью 35,7 тыс. т в год за 510,8 млн руб. на 2,5 га в Новоусманском районе. В 2015 году объект «Стройстали» был включен в список особо значимых инвестиционных проектов области. Однако к 2020 году строительная готовность объекта оценивалась на уровне 5%, а участок «имел следы кустарниковой растительности» и «находился в заброшенном состоянии», следует из документов суда.

Ранее арбитражный суд Воронежской области удовлетворил несколько исков городского управления имущественных и земельных отношений, а также областного ДИЗО о взыскании просроченной задолженности по договору аренды земельного участка. Суд первой инстанции в конце 2021 года признал отказ администрации в аренде законным, отметив, что заключением договора аренды в 2015 году «Стройсталь» уже реализовала свое право на однократное предоставление без проведения торгов спорного земельного участка в аренду для завершения строительства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Научно-производственное предприятие “Стройсталь”» зарегистрировано в 2010 году для производства стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения. Уставный капитал - 59,4 млн руб. Бенефициары компании - Юрий Кабаченко (44,049%), Вадим Ромендик (25,017%), Алексей Четырешников (19,154%), Екатерина Пименова (9,817%) и Евгения Мокрова (1,963%).

Владимир Зоркий