В Оренбурге студента осудили за взятку преподавателю колледжа

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор студенту местного колледжа. Он признан виновным в даче взятке должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал студента виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что студент лично передал педагогу взятку на сумму 20 тыс. руб. За эти деньги преподаватель должен был написать выпускную квалификационную работу и обеспечить ее защиту на государственной экзаменационной комиссии.

Ранее педагога и студент колледжа из Оренбурга заподозрили в коррупции. Учащемуся инкриминировали ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), преподавателю – ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Георгий Портнов