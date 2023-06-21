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В Оренбурге студента осудили за взятку преподавателю колледжа

Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор студенту местного колледжа. Он признан виновным в даче взятке должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал студента виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что студент лично передал педагогу взятку на сумму 20 тыс. руб. За эти деньги преподаватель должен был написать выпускную квалификационную работу и обеспечить ее защиту на государственной экзаменационной комиссии.

Ранее педагога и студент колледжа из Оренбурга заподозрили в коррупции. Учащемуся инкриминировали ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), преподавателю – ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

Георгий Портнов

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