В Кремле не комментируют обстрел Чонгарского моста в Крыму

Пресс-секретарь президента России предложил задать вопрос об обстреле Чонгарского моста в Крыму Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет, это вопрос в Министерство обороны»,— ответил представитель Кремля.

Атака по автомобильному мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, была нанесена ночью 22 июня. В результате инцидента никто не пострадал.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

Позже в сети публиковали видео осколков ракет Storm Shadow после удара по мосту в Чонгаре. Маркировка на них подтверждает, что при атаке по гражданскому объекту использовались британские ракеты.

Тат Гаспарян

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