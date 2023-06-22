Опубликовано видео осколков ракет Storm Shadow после удара по мосту в Чонгаре

Появилось видео с автомобильного моста в Чонгаре после удара по нему ракеты Вооруженных сил Украины. Кадры с обломками ракет Storm Shadow публикует РИА Новости.

Маркировка на них подтверждает, что при атаке по гражданскому объекту использовались британские ракеты Storm Shadow.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал фотографии последствий удара по Чонгарскому мосту. Атака по мосту, соединяющему Крым и Херсонскую область, была нанесена ночью 22 июня. В результате инцидента никто не пострадал.

Советник Главы Крыма Олег Крючков сообщил, что Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора»,— написал господин Крючков.

Тат Гаспарян

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