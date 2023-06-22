Подрядчик обустраивает беседку в Березовой роще в Ижевске

В столице Удмуртии подрядчик завершает работы по монтажу съемной опалубки для устройства бетонного основания под беседку в парке Березовая роща, сообщает пресс-служба администрации города. В настоящее время строители также обустраивают лестничный сход и укладывают брусчатку на основной алеее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, в парке идут работы первых двух этапов проекта из семи. Реализовать их планируется за три года. К реализации первого этапа, включающего обустройство лестницы с широкими зигзагообразными пандусами к речке Карлутка, подрядчик приступил в начале октября 2022 года. Обустроить лестницу планировалось до 30 ноября, однако в процессе демонтажа старого лестничного схода выявил заболачивание почвы. Обустройство перенесли на 2023 год. В июне стало известно, что план работ по благоустройству пересмотрели, а ремонт набережной сдвинули на 2024 год.