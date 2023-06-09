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Обустройство набережной в Березовой роще в Ижевске перенесли на 2024 год

В столице Удмуртии пересмотрели план работ по благоустройству Березовой рощи, рассказал журналистам министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Ришат Ибрагимов. В частности, планируется сосредоточиться на «насущных проблемах парка», а обустройство набережной рассмотрят в следующем году.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил господин Ибрагимов, набережная представляет собой плато из досок с поручнями, а сложность заключается в наполнении пространства функционалом. «Мы спрашивали и мнение людей, которые там постоянно находятся, они нас поддержали. Как именно мы будем благоустраивать эту территорию, каким функционалом наполнять — будем решать»,— рассказал министр строительства региона.

В этом году строители проложат пешеходные дорожки, сделают освещение, а также благоустроят родник.

Напомним, что благоустройство «Березовой рощи» разделено на семь этапов, реализовать которые планируется за три года. К реализации первого этапа, включающего обустройство лестницы с широкими зигзагообразными пандусами к речке Карлутка, подрядчик приступил в начале октября 2022 года. Обустроить лестницу планировалось до 30 ноября, однако в процессе демонтажа старого лестничного схода выявил заболачивание почвы. Обустройство перенесли на 2023 год.

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