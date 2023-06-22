«Дизайн под стать образу транспорта будущего»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о моделях VanMoof S4 и X4, Ducati E-Enduro Powerstage RR и Pave Bike.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VanMoof Фото: VanMoof

Двухступенчатое автоматическое переключение скоростей, интеллектуальные двигатели, турбонаддув и возможность использовать смартфон в качестве приборной панели — такими элементами инженеры голландской компании VanMoof снабдили свои новые электрические велосипеды S4 и X4. В каждой модели стоимостью от $2,5 тыс. встроен замок Kick Lock, который фиксирует заднее колесо велосипеда, а при попытке угона включает сигнализацию. Крайне минималистичный дизайн новинок в сравнении с последней итерацией почти полностью сохранился. Добавились четыре новых цвета окраса рамы, часто с интригующими названиями: «пурпурный туман», «желтый солнечный луч», «пенно-зеленый» и «вечнозеленый». В голландских моделях выделяется стиль и принадлежность к городской среде.

А вот итальянская Ducati просит за свое детище сумму почти в пять раз выше. Поскольку модель E-Enduro Powerstage RR Limited Edition — это первый электрический горный велосипед с карбоновой рамой под брендом Ducati. И таких планируется выпустить всего 230 единиц. На борту каждого двигатель Shimano мощностью 250 Вт и крутящим моментом до 85 Нм, интегрированная батарея емкостью 630 Вт•ч и 12-скоростная электронная трансмиссия SRAM Drivetrain. Конечно, горный велосипед не обошелся без подвески с достойным ходом по 18 см и 17 см спереди и сзади соответственно. Встроенный дисплей позволит отслеживать текущую скорость и оставшийся уровень заряда батареи. А мобильное приложение откроет более тонкие настройки велосипеда.

Компания Pave Motors, в отличие от Ducati, еще не такая именитая. Но свою версию электромотоцикла уже тоже имеет, и еще какую! Модель Pave Bike — это первый в мире электробайк с поддержкой блокчейн-технологий. Они решают вопрос безопасности, задействуя NFT для разблокировки транспорта. И эти же технологии позволяют брать плату в криптовалюте, например, за аренду байка. В качестве альтернативы обычному ключу и блокчейну есть пластиковая смарт-карта. Дизайн Pave Bike и его характеристики под стать его образу транспорта будущего. Максимальная скорость ограничена 48 км/ч, запас хода от 80 км до 100 км в зависимости от выбранного режима. Стоимость модели — $3,9 тыс.