Белгородэнерго обеспечило мощностью новый жилой комплекс в городе Строитель

Филиал «Россети Центр» – Белгородэнерго» обеспечил возможность технологического присоединения нового жилого комплекса, строительство которого ведется в городе Строителе. Планируется, что в него переедут 125 семей переселенцев из аварийного жилья.

Фото: Белгородэнерго

Для выдачи 400 кВт мощности энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка 1,4 км кабельных линий электропередачи. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и материалов.

Электроснабжение нового жилого комплекса будет осуществляться по второй и третьей категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир, общедомовое и наружное освещение, лифты, домофоны, насосы, системы видеонаблюдения и вентиляции.

Фото: Белгородэнерго

Многоквартирные дома строятся в новом перспективном микрорайоне «Яковлева роща», где планируют возвести школу, стадион и другую социальную инфраструктуру. Все будет выполнено в единой стилистике с использованием передовых технологий и современных проектных решений.

«Своевременное подключение жилищных объектов к сетям – важная задача энергетиков и наш вклад в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда». Белгородцы должны ходить по красивым улицам, жить в стильных домах с современными технологиями, гулять в освещенных и благоустроенных парках, приходить в комфортные и светлые квартиры. Во всем этом есть труд энергетиков, отвечающих за качественное и бесперебойное электроснабжение», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.