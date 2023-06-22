Суд обязал уральскую сеть фитнес-клубов Bright Fit изменить правила возврата денег клиентам

В Екатеринбурге суд обязал сеть фитнес-клубов Bright Fit изменить правила возврата денег клиентам. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Решение принято из-за того, что пункты договора, которого клиенты заключают с Bright Fit, нарушают права потребителей.

Изначально в Октябрьский райсуд обратилась тюменская организация защиты прав потребителей «Гарант». Иск был подан в интересах неопределенного круга лиц. Суд установил, что восемь пунктов договора нарушали законодательство. Так, в случае досрочного расторжения договора-оферты клуб был вправе удержать стоимость расходов на бахилы, техническое обслуживание пурифайеров, клубной карты, выдачу полотенец, клининг, музыкальное сопровождение и прочее. Сумма удержаний могла составлять от 2 тыс. до 5 тыс. руб.

Кроме того, за задержку оплаты абонемента более пяти дней Bright Fit установил неустойку в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.

По итогу суд удовлетворил иск частично. Сеть фитнес-клубов обязали исключить из договора оферты условия, ущемляющие права клиентов. Кроме того, Bright Fit необходимо в течение месяца сообщить о результатах суда через СМИ или другим способом. Судебную неустойку суд решил не назначать.

Сеть фитнес-клубов попыталась обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако решение суда первой инстанции осталось в силе.

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