Мэрия разрешила строить высотки в Советском районе Самары

ООО «Стройград» получило разрешение на многоэтажную высотную жилую застройку в Советском районе Самары. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жилые дома планируется построить на двух земельных участках общей площадью более 4,1 тыс. кв.м. Они находятся в районе пересечения пр. Карла Маркса и ул. Блюхера.

Ранее самарская мэрия запретила застраивать высотками Ленинский район. Речь идет о территории площадью более 12,4 тыс. кв.м. Решение было принято на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары.

Георгий Портнов