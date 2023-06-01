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Мэрия разрешила строить высотки в Советском районе Самары

ООО «Стройград» получило разрешение на многоэтажную высотную жилую застройку в Советском районе Самары. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жилые дома планируется построить на двух земельных участках общей площадью более 4,1 тыс. кв.м. Они находятся в районе пересечения пр. Карла Маркса и ул. Блюхера.

Ранее самарская мэрия запретила застраивать высотками Ленинский район. Речь идет о территории площадью более 12,4 тыс. кв.м. Решение было принято на основании отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары.

Георгий Портнов

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