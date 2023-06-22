Рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по ценам на газ в Европе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно снизило свои прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 года. Согласно пресс-релизу, спотовые цены на газ по индексу TTF снизятся до 12$ и 10$ за тыс. куб. футов ($423,6 и $353 за тыс. куб. м).

Fitch Ratings объясняет такой прогноз «увеличением мировых поставок СПГ в среднесрочной перспективе», «высоким уровнем запаса СПГ в хранилищах», а также наращиванием инфраструктуры СПГ в Европе. Прогнозы агентства на 2025 и 2026 годы сохранились на уровнях $10 и $5 за тыс. куб. футов (в пересчете $176,5 за тыс. куб. м через три года).

По оценке агентства, на данный момент сотрудничество европейских стран «постепенно улучшается» и «поможет снизить цены до нормализованного устойчивого уровня».

По данным Межконтинентальной биржи, в ходе торгов 15 июня стоимость контрактов на поставку газа в июле на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти на 30%. По оценке Bloomberg, энергетическая безопасность Европы «все еще уязвима даже после накопления необычно больших запасов газа в рамках подготовки к следующей зиме». Газ подорожал до максимума с начала апреля, за июнь цена повысилась на 70%.

Цены снижались с конца 2022 года, затем в мае этого года цены впервые за последние пару лет не опустились ниже $300 за тыс. куб. м. Рекордные значения первых дней прошлой весны составили $3892 за тыс. куб. м.

Fitch Ratings снизило прогноз цен на газ для Henry Hub — крупного хаба в США. На 2023 и 2024 годы ожидаемая стоимость газа на этой площадке снижена с $3,5 до $3 за тысячу кубических футов. Агентство объясняет это «устойчивой добычей газа в США», превышающей потребление. Еще одной причиной является медленное сокращение числа буровых установок.

Прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год так же снизился. В этом году цена составит $80 за баррель против предыдущего прогноза в $85. Прогноз на 2024 год сохранился на уровне $75 за баррель.

Полина Мотызлевская