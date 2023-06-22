В Самаре прокуратура обнаружила нарушения на детских площадках

В Октябрьском районе Самары игровые оборудования на нескольких детских площадках не соответствовали требованиям законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры района.

«Площадки требуют укрепления оснований игровых сооружений, в некоторых случаях ремонта опор, прокраски каруселей, скамеек, песочниц, ремонта сидений качелей и др.»,– говорится в сообщении. Надзорный орган выявил нарушения на детских площадках возле домов по проспекту Ленина, по ул. Ново-Садовой (дома 1, 24, 30, 42, 38), Радонежской, Челюскинцев, Больничной, Клинической и других.

Прокуратура района внесла представления руководителям обслуживающих организаций игровых площадок – ТСЖ «Содружество», ТСЖ «На Осипенко», ТСЖ «МИР 1», ТСЖ «Спартак», ТСЖ «Мичуринец», а также директору МБУ «Перспектива».

В прошлом году по факту травмирования ребенка на детской площадке СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Ани Айвазян