МБУ «Благоустройство» выплатит 300 тыс. рублей пострадавшему на карусели в Сызрани трехлетнему мальчику

Суд по иску прокуратуры взыскал с МБУ «Благоустройство» 300 тыс. рублей в пользу мальчика, которому оторвало фалангу на детской площадке в Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В июне 2022 года 3-летний ребенок во время катания на карусели во дворе дома № 18А по ул. Новостроящейся в Сызрани получил травму. Указательный палец был зажат конструкцией открытого механизма карусели»,— говорится в сообщении.

В результате этого произошла ампутация ногтевой фаланги. Ребенку потребовалась операция. Как показала проверка, конструкция находилась в «ненадлежащем техническом состоянии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

«Отсутствовала предусмотренная конструкцией металлическая крышка оси карусели, которая ограничивает свободный доступ пользователей к механизму оборудования»,— отмечается в сообщении.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее по факту травмирования СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Сабрина Самедова