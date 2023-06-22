Глава районного избиркома в Приморье погиб в зоне спецоперации

Председатель территориальной избирательной комиссии Чугуевского района Приморского края Альберт Юнусов погиб «при исполнении воинского долга» в зоне специальной военной операции. Об сообщила избирательная комиссия Приморского края.
Альберт Юнусов (слева)
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
«Преданный своему Отечеству, горячо любящий свою Родину Альберт Гумерович с первых дней объявления частичной мобилизации находился на передовой, проявляя мужество, отвагу и стойкость духа»,— информирует крайизбирком.
45-летний Альберт Юнусов 20 лет прожил в Чугуевском районе, в последние десять лет возглавлял ТИК муниципалитета, сообщила местная администрация.
Ранее капитан Юнусов служил во внутренних войсках МВД РФ, был командиром роты. Как уточнили «Ъ» в крайизбиркоме, в сентябре прошлого года Альберт Юнусов был мобилизован.
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