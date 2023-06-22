Экс-директору нижегородской структуры «Газпрома» назначили 13 лет за взятки

Нижегородский районный суд приговорил бывшего генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. Его признали виновным по 11 эпизодам взяток и фиктивном трудоустройстве супруги Елены Югай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2016–2019 годах осужденный организовал преступную схему получения откатов с подрядчиков через подчиненных Константина Миниха, Дмитрия Козлова и Олега Подановича. За продление договоров поставки с контрагентов требовали деньги, смартфоны и планшеты Apple, широкоформатные телевизоры, кофеварки и даже банную купель. Общая сумма взятки, по данным следствия, превысила 8 млн руб.

Также Вячеславу Югаю вменили превышение полномочий: на должность ведущего инженера по организации труда он устроил жену. Однако фактически Елена Югай не работала, хотя пользовалась служебными машинами компании в Москве. За время пребывания в должности она получили 623 тыс. руб.

Подсудимый не признал вину и доказывал, что его оговорили подчиненные, которые якобы просрочили подписание договоров и без его ведома требовали взятки с подрядчиков. Защита настаивала, что поборы не считаются должностными взятками, поскольку ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не является госкомпанией с прямым участием государства в уставном капитале, и просила оправдать Вячеслава Югая. Тем не менее суд назначил ему наказание большее, чем просило обвинение: прокурор потребовал для подсудимого 12 лет колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб.

Осужденный и адвокат определятся с перспективой обжалования приговора, когда изучат мотивировочную часть решения суда.

Подробнее о деле Вячеслава Югая — в материале «Ъ» «За подношения попросили много».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород