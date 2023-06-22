За распространение персональных данных будут наказывать сроком до 10 лет

Парламентарии разрабатывают новую версию законопроекта о наказании за намеренное распространение персональных данных граждан. За такое преступление предлагается ввести наказание в виде штрафа до 3 млн руб. и лишения свободы до десяти лет. Об этом «РИА Новости» сообщил член конституционного комитета Совфеда, зампред Совета по развитию цифровой экономики при палате Артем Шейкин.

Как уточнил господин Шейкин, за распространение персональных данных законопроект предусматривает штраф в размере до 700 тыс. руб. либо лишение свободы до пяти лет, либо принудительные работы на такой же срок. Если личную информацию распространяет организованная группа —, штраф 3 млн руб. вместе с лишением свободы на срок до десяти лет.

По словам Артема Шейкина, отдельное внимание при разработке законопроекта было уделено передаче личной информации россиян за рубеж. В таком случае наказание — до восьми лет лишения свободы со штрафом до 2 млн руб.

«Сейчас законопроект активно разрабатывается парламентариями, уверен, что он будет внесен в Государственную думу до конца весенней сессии»,— уточнил господин Шейкин. Весенняя сессия в Госдуме завершается 30 июля.

Сенатор отметил, что необходимо бороться не только с самим явлением «сливов» персональных данных, но и с отдельными ресурсами, на которых распространяется эта информация.

«Не секрет, что сейчас можно ввести в поисковике "база слитых данных" и вам предоставят огромное количество ресурсов, которые позволяют получить доступ к личной информации десятков миллионов людей. Такие базы открывают для бандитов и мошенников легкий путь для совершения преступлений, поскольку за считанные секунды они могут узнать все о своих жертвах: адрес проживания, список родственников, финансовое положение семьи и многое другое»,— объяснил господин Шейкин.

По данным Роскомнадзора, с начала 2023 года произошло около 75 утечек персональных данных. Всего в интернет попали порядка 200 млн записей о россиянах. За весь 2022 год утекло примерно 600 млн записей.

О том, как проходит подготовка законопроектов о наказании за утечку персональных данных,— в интервью Артема Шейкина «Ъ FM».

Милена Костерева