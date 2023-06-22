«Платформа ОФД» зафиксировала рост продаж шаурмы на 9% в первом квартале

Россияне в январе—марте 2023 года купили на 9% больше шаурмы, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс). Продажи пиццы выросли на 4%, роллов — на 5%.

Крупные операторы и ритейлеры сообщили «Ведомостям» о кратном росте продаж шаурмы. Так, «Перекресток» продал 590 тыс. штук шаурмы за пять месяцев 2023 года — продажи выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. У сети «Донер42» продажи шаурмы в мае год к году выросли на 265%, до 7,5 млн руб. В первую неделю июня рост составил 234% год к году. Представитель «Самоката» сообщил о росте спроса на шаурму и сэндвичам в два раза по сравнению с первым полугодием 2022-го. Во «Вкусвилле» продажи в июне выросли на 53% год к году.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на шаурму составляет 171 руб. Для бургеров этот показатель составляет 236 руб., для пиццы — 378 руб., роллов — 435 руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют рост спроса невысокой стоимостью продукта и увеличением ассортимента. Во «Вкусвилле» рост спроса объясняют в том числе подорожанием другого фастфуда — суши и пиццы. Ритейлер зафиксировал снижение спроса на готовые роллы на 17%.

Леонид Уварчев