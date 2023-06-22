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Коммерсантъ FM
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«Платформа ОФД» зафиксировала рост продаж шаурмы на 9% в первом квартале

Россияне в январе—марте 2023 года купили на 9% больше шаурмы, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных с более чем 1,1 млн онлайн-касс). Продажи пиццы выросли на 4%, роллов — на 5%.

Крупные операторы и ритейлеры сообщили «Ведомостям» о кратном росте продаж шаурмы. Так, «Перекресток» продал 590 тыс. штук шаурмы за пять месяцев 2023 года — продажи выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. У сети «Донер42» продажи шаурмы в мае год к году выросли на 265%, до 7,5 млн руб. В первую неделю июня рост составил 234% год к году. Представитель «Самоката» сообщил о росте спроса на шаурму и сэндвичам в два раза по сравнению с первым полугодием 2022-го. Во «Вкусвилле» продажи в июне выросли на 53% год к году.

По данным «Платформы ОФД», средний чек на шаурму составляет 171 руб. Для бургеров этот показатель составляет 236 руб., для пиццы — 378 руб., роллов — 435 руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют рост спроса невысокой стоимостью продукта и увеличением ассортимента. Во «Вкусвилле» рост спроса объясняют в том числе подорожанием другого фастфуда — суши и пиццы. Ритейлер зафиксировал снижение спроса на готовые роллы на 17%.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Представители власти с фастфудом

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Мишель Обама: «Проблема начинается, когда веселье становится привычкой. И я думаю, именно это случилось с нашей культурой. Фастфуд стал ежедневной едой»&lt;br> Развернутая первой леди кампания за здоровое питание не повлияла на пищевые привычки ее мужа. В 2011 году 44-й президент США Барак Обама отпраздновал свое 50-летие в фастфуд-закусочной Good Stuff Eatery, а его любимым блюдом считается чизбургер

Мишель Обама: «Проблема начинается, когда веселье становится привычкой. И я думаю, именно это случилось с нашей культурой. Фастфуд стал ежедневной едой»
Развернутая первой леди кампания за здоровое питание не повлияла на пищевые привычки ее мужа. В 2011 году 44-й президент США Барак Обама отпраздновал свое 50-летие в фастфуд-закусочной Good Stuff Eatery, а его любимым блюдом считается чизбургер

Фото: AP / Carolyn Kaster

«Если Тереза Мэй не может договориться с картошкой, на что можно надеется с &quot;Брекситом&quot;?»&lt;br> В 2017 году во время предвыборного посещения Корнуолла премьер Великобритании Тереза Мэй решила попробовать фиш-энд-чипс. Гримаса, появившаяся на ее лице после первого укуса, стала поводом для шуток прессы и фотожаб в сети

«Если Тереза Мэй не может договориться с картошкой, на что можно надеется с "Брекситом"?»
В 2017 году во время предвыборного посещения Корнуолла премьер Великобритании Тереза Мэй решила попробовать фиш-энд-чипс. Гримаса, появившаяся на ее лице после первого укуса, стала поводом для шуток прессы и фотожаб в сети

Фото: Reuters / Dylan Martinez

В 2012 году после первомайской демонстрации покидавший пост президента РФ Дмитрий Медведев и избранный главой государства Владимир Путин зашли в пивной бар «Жигули». На закуску им предложили чипсы, орешки и воблу

В 2012 году после первомайской демонстрации покидавший пост президента РФ Дмитрий Медведев и избранный главой государства Владимир Путин зашли в пивной бар «Жигули». На закуску им предложили чипсы, орешки и воблу

Фото: ТАСС / Дмитрий Астахов

«Я люблю и стейки, и гамбургеры, и пасту, и картошку фри — все то, что нам не стоит есть»&lt;br> В августе 2016 года в Twitter появилось фото, на котором кандидат в президенты США Дональд Трамп ест курицу из KFC с помощью ножа и вилки. После этого пользователи социальной сети шутили, что такой человек не может быть президентом США. Уже возглавив Америку, Дональд Трамп предложил пост министра труда владельцу сети быстрого питания Энди Паздеру

«Я люблю и стейки, и гамбургеры, и пасту, и картошку фри — все то, что нам не стоит есть»
В августе 2016 года в Twitter появилось фото, на котором кандидат в президенты США Дональд Трамп ест курицу из KFC с помощью ножа и вилки. После этого пользователи социальной сети шутили, что такой человек не может быть президентом США. Уже возглавив Америку, Дональд Трамп предложил пост министра труда владельцу сети быстрого питания Энди Паздеру

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

В 2015 году во время президентской предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон потратила на фастфуд и сладости гораздо больше других кандидатов: почти $2 тыс. на пончики Dunkin` Donuts и больше $9 тыс. на пиццу. Вторым в этом рейтинге стал республиканец Джеб Буш, отдавший за них $402 и $3,5 тыс. соответственно

В 2015 году во время президентской предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон потратила на фастфуд и сладости гораздо больше других кандидатов: почти $2 тыс. на пончики Dunkin` Donuts и больше $9 тыс. на пиццу. Вторым в этом рейтинге стал республиканец Джеб Буш, отдавший за них $402 и $3,5 тыс. соответственно

Фото: AP / Carolyn Kaster

«Когда я прочитал, что они (лейбористы.— “Ъ”) собираются запретить МcDonnell (фамилия видного лейбориста, созвучная с названием McDonald`s.— “Ъ”) на своей партийной конференции, подумал, что это первое разумное решение, которое они приняли. Но оказалось, что… это крупнейший работодатель Британии. Неудивительно, что лейбористский премьер-министр в отчаянии. Если честно, I`m lovin` it»&lt;br> В 2010 году премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона и мэра Нью-Йорка Блумберга (на фото справа) застали за поеданием хот-догов, а в 2015 году политик уже совершенно официально выложил фото семейного барбекю с хот-догами

«Когда я прочитал, что они (лейбористы.— “Ъ”) собираются запретить МcDonnell (фамилия видного лейбориста, созвучная с названием McDonald`s.— “Ъ”) на своей партийной конференции, подумал, что это первое разумное решение, которое они приняли. Но оказалось, что… это крупнейший работодатель Британии. Неудивительно, что лейбористский премьер-министр в отчаянии. Если честно, I`m lovin` it»
В 2010 году премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона и мэра Нью-Йорка Блумберга (на фото справа) застали за поеданием хот-догов, а в 2015 году политик уже совершенно официально выложил фото семейного барбекю с хот-догами

Фото: AP / Bebeto Matthews

В 2016 году канцлер Германии Ангела Меркель в перерыве между переговорами ЕС и Великобритании выбежала перекусить в уличное кафе картофелем с майонезом, сдобренным перцем и помидорами, но одним из ее самых любимых блюд остается шашлык

В 2016 году канцлер Германии Ангела Меркель в перерыве между переговорами ЕС и Великобритании выбежала перекусить в уличное кафе картофелем с майонезом, сдобренным перцем и помидорами, но одним из ее самых любимых блюд остается шашлык

Фото: Reuters

Дмитрий Медведев: «Это вкусная еда, но я редко ее себе позволяю»&lt;br> В 2010 году президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев после официальной встречи в Белом доме съели по бургеру в ресторане быстрого питания Ray`s Hell Burger

Дмитрий Медведев: «Это вкусная еда, но я редко ее себе позволяю»
В 2010 году президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев после официальной встречи в Белом доме съели по бургеру в ресторане быстрого питания Ray`s Hell Burger

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Летом 2019 года лидер украинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала в соцсетях снимок с сосиской в лаваше: &lt;br>«Шаурдог. Микс традиций и инноваций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные решения дают самый лучший результат»,— отметила она

Летом 2019 года лидер украинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала в соцсетях снимок с сосиской в лаваше:
«Шаурдог. Микс традиций и инноваций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные решения дают самый лучший результат»,— отметила она

Фото: Instagram.com / yulia_tymoshenko

Во время предвыборной кампании Эмманюэль Макрон получил прозвище Le Big Mac. Причиной стала созвучность его фамилии и названия гамбургера, но будущий президент Франции пристрастился к фастфуду еще в школьной столовой. Его любимым блюдом стал кордон блю — панированная курица с ветчиной и сыром

Во время предвыборной кампании Эмманюэль Макрон получил прозвище Le Big Mac. Причиной стала созвучность его фамилии и названия гамбургера, но будущий президент Франции пристрастился к фастфуду еще в школьной столовой. Его любимым блюдом стал кордон блю — панированная курица с ветчиной и сыром

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Охранник Елизаветы II в интервью Star Magazine: «Каждую неделю поздно вечером королева просит своего водителя отвезти ее в ближайший McDonald`s, где один из ассистентов заказывает для монаршей персоны бургер Big Mac, клубничный молочный коктейль и яблочный пирожок. Только королева не возвращается со своей &quot;добычей&quot; во дворец, а катается вокруг него, наслаждаясь едой в машине»

Охранник Елизаветы II в интервью Star Magazine: «Каждую неделю поздно вечером королева просит своего водителя отвезти ее в ближайший McDonald`s, где один из ассистентов заказывает для монаршей персоны бургер Big Mac, клубничный молочный коктейль и яблочный пирожок. Только королева не возвращается со своей "добычей" во дворец, а катается вокруг него, наслаждаясь едой в машине»

Фото: AP / The Times

«Мне позволено есть все»&lt;br> Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер является большим поклонником блюда карривурст (популярное в Германии изделие фастфуда: жареная сарделька со специальным соусом на основе кетчупа)

«Мне позволено есть все»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер является большим поклонником блюда карривурст (популярное в Германии изделие фастфуда: жареная сарделька со специальным соусом на основе кетчупа)

Фото: Reuters

Во время президентской кампании 2000 года республиканцы Джордж Буш-младший (на фото) и Джон Маккейн посетили калифорнийский ресторан La Simpatia. Тогда в американской прессе отмечали, что основной целью политиков стали не начос под расплавленным сыром, а симпатии латиноамериканских избирателей

Во время президентской кампании 2000 года республиканцы Джордж Буш-младший (на фото) и Джон Маккейн посетили калифорнийский ресторан La Simpatia. Тогда в американской прессе отмечали, что основной целью политиков стали не начос под расплавленным сыром, а симпатии латиноамериканских избирателей

Фото: Reuters

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — стыдного. А еще — помогает не &quot;забронзоветь&quot;, не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — стыдного. А еще — помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года

Фото: facebook.com/zelenskiy95

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Мишель Обама: «Проблема начинается, когда веселье становится привычкой. И я думаю, именно это случилось с нашей культурой. Фастфуд стал ежедневной едой»
Развернутая первой леди кампания за здоровое питание не повлияла на пищевые привычки ее мужа. В 2011 году 44-й президент США Барак Обама отпраздновал свое 50-летие в фастфуд-закусочной Good Stuff Eatery, а его любимым блюдом считается чизбургер

Фото: AP / Carolyn Kaster

«Если Тереза Мэй не может договориться с картошкой, на что можно надеется с "Брекситом"?»
В 2017 году во время предвыборного посещения Корнуолла премьер Великобритании Тереза Мэй решила попробовать фиш-энд-чипс. Гримаса, появившаяся на ее лице после первого укуса, стала поводом для шуток прессы и фотожаб в сети

Фото: Reuters / Dylan Martinez

В 2012 году после первомайской демонстрации покидавший пост президента РФ Дмитрий Медведев и избранный главой государства Владимир Путин зашли в пивной бар «Жигули». На закуску им предложили чипсы, орешки и воблу

Фото: ТАСС / Дмитрий Астахов

«Я люблю и стейки, и гамбургеры, и пасту, и картошку фри — все то, что нам не стоит есть»
В августе 2016 года в Twitter появилось фото, на котором кандидат в президенты США Дональд Трамп ест курицу из KFC с помощью ножа и вилки. После этого пользователи социальной сети шутили, что такой человек не может быть президентом США. Уже возглавив Америку, Дональд Трамп предложил пост министра труда владельцу сети быстрого питания Энди Паздеру

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

В 2015 году во время президентской предвыборной гонки в США Хиллари Клинтон потратила на фастфуд и сладости гораздо больше других кандидатов: почти $2 тыс. на пончики Dunkin` Donuts и больше $9 тыс. на пиццу. Вторым в этом рейтинге стал республиканец Джеб Буш, отдавший за них $402 и $3,5 тыс. соответственно

Фото: AP / Carolyn Kaster

«Когда я прочитал, что они (лейбористы.— “Ъ”) собираются запретить МcDonnell (фамилия видного лейбориста, созвучная с названием McDonald`s.— “Ъ”) на своей партийной конференции, подумал, что это первое разумное решение, которое они приняли. Но оказалось, что… это крупнейший работодатель Британии. Неудивительно, что лейбористский премьер-министр в отчаянии. Если честно, I`m lovin` it»
В 2010 году премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона и мэра Нью-Йорка Блумберга (на фото справа) застали за поеданием хот-догов, а в 2015 году политик уже совершенно официально выложил фото семейного барбекю с хот-догами

Фото: AP / Bebeto Matthews

В 2016 году канцлер Германии Ангела Меркель в перерыве между переговорами ЕС и Великобритании выбежала перекусить в уличное кафе картофелем с майонезом, сдобренным перцем и помидорами, но одним из ее самых любимых блюд остается шашлык

Фото: Reuters

Дмитрий Медведев: «Это вкусная еда, но я редко ее себе позволяю»
В 2010 году президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев после официальной встречи в Белом доме съели по бургеру в ресторане быстрого питания Ray`s Hell Burger

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Летом 2019 года лидер украинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала в соцсетях снимок с сосиской в лаваше:
«Шаурдог. Микс традиций и инноваций. Сосиска, завернутая в лаваш. Новое блюдо украинской политики. Иногда неожиданные решения дают самый лучший результат»,— отметила она

Фото: Instagram.com / yulia_tymoshenko

Во время предвыборной кампании Эмманюэль Макрон получил прозвище Le Big Mac. Причиной стала созвучность его фамилии и названия гамбургера, но будущий президент Франции пристрастился к фастфуду еще в школьной столовой. Его любимым блюдом стал кордон блю — панированная курица с ветчиной и сыром

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Охранник Елизаветы II в интервью Star Magazine: «Каждую неделю поздно вечером королева просит своего водителя отвезти ее в ближайший McDonald`s, где один из ассистентов заказывает для монаршей персоны бургер Big Mac, клубничный молочный коктейль и яблочный пирожок. Только королева не возвращается со своей "добычей" во дворец, а катается вокруг него, наслаждаясь едой в машине»

Фото: AP / The Times

«Мне позволено есть все»
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер является большим поклонником блюда карривурст (популярное в Германии изделие фастфуда: жареная сарделька со специальным соусом на основе кетчупа)

Фото: Reuters

Во время президентской кампании 2000 года республиканцы Джордж Буш-младший (на фото) и Джон Маккейн посетили калифорнийский ресторан La Simpatia. Тогда в американской прессе отмечали, что основной целью политиков стали не начос под расплавленным сыром, а симпатии латиноамериканских избирателей

Фото: Reuters

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — стыдного. А еще — помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую!» — написал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года

Фото: facebook.com/zelenskiy95

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