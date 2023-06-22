В Сочи Парке представили ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

До 30 сентября гости тематического парка развлечений смогут увидеть ледовую сказку с олимпийскими чемпионами в главных ролях.



«Гордимся продолжением сотрудничества с командой Татьяны Навки и с удовольствием встречаем звезд фигурного катания в парке уже третий год. Пригласить в Сочи Парк ледовую сказку стало идеальным решением в рамках тематики сезона «Ныряй в чудеса», этим летом наши мероприятия посвящены водной стихии. В июне мы запустили не имеющую аналогов в России водную горку «Морская царевна», и отмечу, что мы – единственный парк в мире, в котором каждый год открываются новые аттракционы. Следуем этому принципу, и в ближайшие три года у нас появятся еще пять уникальных развлечений, на открытие которых будет потрачено 3,5 млрд рублей», — говорит генеральный директор Сочи Парка Людмила Кузнецова на пресс-конференции, посвященной старту ледового шоу.

Сюжет сказки переработан сценаристами — он объединяет «Малефисенту» Роберта Стромберга и классическое произведение Шарля Перро, написанное более 300 лет назад. Постановка создана с применением передовой технологии мэппинга BlackTrax, позволяющей накладывать видео на движущиеся объекты, и богата спецэффектами — невероятные трюки, световое и фаер-шоу, декорации-трансформеры.

«Сочи — главный курортный город нашей страны. Наша команда ждет летних гастролей целый год. Замечательно, что Сочи Парк дает возможность гостям окунуться в эту сказку, соприкоснуться с фигурным катанием — самым популярным и прекрасным видом спорта, и, конечно, с нашими потрясающими фигуристами — молодыми олимпийскими чемпионами, которые пришли к нам — ветеранам — на смену!»,— отмечает Татьяна Навка, генеральный продюсер, режиссёр-постановщик, хореограф шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

В главных ролях — Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас.

«Я рада возможности исполнять роль сказочной принцессы Леи в «Спящей красавице». Мои героини в разных шоу отличаются характерами, но каждая мне стала близка. Репетируя, вживаешься в роль, начинаешь понимать и глубоко чувствовать характер каждой героини. Они становятся частью меня. Участие в проекте помогает оттачивать свое мастерство. Кроме того, ледовое шоу — замечательная возможность пообщаться с любимыми зрителями, выступить для них, попробовать и показать что-то новое, зарядиться энергией!»,— говорит Камила Валиева, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка.

С 20 июня по 30 сентября в Сочи Парке состоятся более 85 показов шоу, продолжительность представления — 1 час 20 минут. Посещение входит в единый билет Сочи Парка, подробности на sochipark.ru. Билеты категории VIP в непосредственной близости к выступающим артистам на navka.show.

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