В Самарской области зафиксированы температурные минимумы

В Самарской области 19 и 20 июня зафиксированы температурные минимумы. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжского УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В понедельник, 19 июня, абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт на пяти метеостанциях региона. В Самаре столбик термометра опустился до +8,5°C, что на 0,7°C ниже предыдущего антирекорда для этого дня, установленного в 1937 году. В Новодевичьем зафиксирована температура +6,9°C, предыдущий минимум был установлен в 1977 году. Рекордно низкие температуры также зарегистрированы в Серноводске, Клявлино и Челно-Вершинах.

Во вторник, 20 июня, в Самарской области зафиксировано сразу семь температурных минимумов. Холоднее всего было в Безенчуке, где столбик термометра опустился до +2,9°C, а предыдущий минимум был установлен 93 года назад. В Сызрани зафиксирована температура +5,8°C, что также стало новым антирекордом для этого дня. Температурные минимумы также зарегистрировали в Кинель-Черкассах, Новодевичьем, Большой Глушице, Авангарде (Нефтегорский район) и на метеостанции Аглос в Волжском районе.

Андрей Сазонов