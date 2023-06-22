NYT: супруга одного из членов экипажа пропавшего батискафа — праправнучка погибших пассажиров «Титаника»

Супруга находящегося на борту батискафа, который пропал на пути к обломкам «Титаника», Стоктона Раша, Венди Раш, приходится праправнучкой двум пассажирам лайнера, погибшим при его крушении в 1912 году. К такому выводу после исследования архивных записей пришла The New York Times (NYT).

Газета сообщает, что госпожа Раш является праправнучкой германо-американского предпринимателя, совладельца крупнейшей американской сети универмагов «Macy's» Исидора Штрауса и его жены Иды. Считается, что супруги были одними из самых богатых пассажиров «Титаника».

В апреле 1912 года Исидор Штраус вместе с женой решили отправиться в США на «Титанике». После столкновения с айсбергом лайнер начал тонуть. Супругам предложили сесть в спасательную шлюпку, однако господин Штраус отказался, поскольку на борту тонущего лайнера еще находились женщины и дети. Мужчина настаивал, чтобы его жена покинула «Титаник», но она решила остаться с ним. Вместо себя супруги Штраус посадили в шлюпку свою горничную. В результате крушения «Титаника» Исидор и Ида Штраус погибли.

История супружеской пары была отражена в картине Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года. Однако сцену, когда господин Штраус пытается убедить жену сесть в шлюпку, в итоговой версии фильма удалили.

На странице Венди Раш в социальной сети LinkedIn говорится, что за последние два года она участвовала в трех экспедициях к обломкам «Титаника», которые организовала компания OceanGate, основанная ее супругом Стоктоном Рашем. NYT отмечает, что связаться с госпожой Раш для подтверждения информации о ее предках не удалось.

О том, что подводный аппарат с пятью людьми на борту пропал на пути к обломкам «Титаника», стало известно 19 июня. Производитель батискафа предусмотрел работу судна в режиме чрезвычайной ситуации в течение максимум 96 часов. 20 июня береговая охрана США начала поиск батискафа с воздуха.

Подробнее — в материале «Ъ» «96 часов на подъем с "Титаника"».

Милена Костерева