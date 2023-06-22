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Открытое горение склада на рынке «Классик» в Ростове ликвидировано

В 10:25 пожарным удалось ликвидировать открытое горение на рынке «Классик» в Ростове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Для тушения привлекался вертолет МЧС, который сбросил на горящий объект около 40 т воды. Также привлечены пожарные поезда.

В пресс-службе администрации города предупредили, что движение по пр. Шолохова в границах Малого Зеленого кольца перекрыто в связи с прокладкой пожарных рукавов для подачи воды.

Как сообщалось ранее, в 06:34 утра 22 июня на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на складе с посудой и электронной техникой на рынке в Аксайском районе. Пожар охватил площадь в 2 тыс. кв. м. К борьбе с огнем привлечены 63 человека и 21 единица техники.

По предварительной версии причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Анастасия Назарова

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