Range Rover обновил кроссовер Evoque

Концерн JLR представил обновленный компактный кроссовер Range Rover Evoque.
Визуально новинка отличается новой решеткой радиатора с крупными ячейками и переоформленной оптикой. В базовое оснащение включены цифровая панель приборов, руль с подрулевыми лепестками, мультимедиа Pivi Pro с 11,4-дюймовым экраном, а кроме того переработаны центральная консоль и центральный тоннель, где появились отсеки для смартфонов с беспроводной зарядкой.
После обновления кроссовер технически не изменился. В гамме модели сохранились даже модификации с механической коробкой передач и передним приводом. Прочие версии имеют 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод и 48-вольтовый стартер-генератор гибридной силовой установки.
Рестайлинговый кроссовер уже доступен для заказа в Европе. Напомним, ранее был показан обновленный Discovery Sport.
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