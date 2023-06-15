Представлен обновленный кроссовер Discovery Sport

Концерн JLR представил обновленный кроссовер Land Rover Discovery Sport, который после реструктуризации компании называется Discovery Sport.

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Визуально новинка отличается новой решеткой радиатора с крупными ячейками и особым оформлением кузова (у базовой версии S нижний пояс кузова окрашен в цвет кузова, а у Dynamic SE и Dynamic HSE он выполнен черным). В базовое оснащение включены цифровая панель приборов, руль с подрулевыми лепестками, мультимедиа Pivi Pro с 11,4-дюймовым экраном, а кроме того переработаны центральная консоль и центральный тоннель.

После обновления кроссовер лишился версии с передним приводом и механической коробкой передач. Все варианты Discovery Sport имеют 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод и 48-вольтовый стартер-генератор гибридной силовой установки.

Рестайлинговый кроссовер уже доступен для заказа в Европе. В 2025 году ожидается выход нового поколения Discovery Sport, который станет электромобилем.

Максим Вершинин

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