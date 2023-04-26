Ульяновская область получит из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на дороги, мосты и больницы

Из федерального бюджета Ульяновской области будет выделено свыше 2,2 млрд руб. Деньги планируется направить на капитальный ремонт и строительство мостов, дорог и учреждений здравоохранения в регионе. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

Часть средств предусмотрена на строительство моста через реку Свиягу в створе ул. Шевченко и Смычки, а также на реконструкцию моста по ул. Минаева в Ульяновске. Кроме того, будут отремонтированы дороги протяженностью 60 км в Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском, Цильнинском, Сурском, Вешкаймском, Кузоватовском, Новоспасском, Николаевском, Радищевском и Майнском районах.

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В числе прочего на указанные средства будут построены фельдшерско-акушерские пункты в сельской местности. Они появятся в Юрловке Базарносызганского района, Аргаше Инзенского района, Большой Кандале Старомайнского района, Мокрой Бугурне Цильнинского района, Абдуллове и Пятисотенном Чердаклинского района.

Предусмотрен капремонт поликлиник в Кузоватовском и Сурском районах, детской поликлиники Чердаклинской больницы. А в Ульяновске предполагается продолжить ремонт поликлиники Центральной городской клинической больницы, врачебной амбулатории ЦК МСЧ и городской поликлиники № 4.

Георгий Портнов