Белгородского производителя пластмассовых изделий банкротят из-за долга более 18 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области начал рассмотрение иска о банкротстве ООО ПК «Белый город», следует из картотеки дел. Инициатором банкротства стало региональное управление федеральной налоговой службы из-за долга - более 18,8 млн руб. Следующее заседание назначено на 12 июля.

По данным Kartoteka.ru, ООО ПК «Белый город» зарегистрировано в Белгороде в 2005 году для производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Уставный капитал - 20 тыс. руб. Учредитель - директор Андрей Николенко. В 2022 году выручка предприятия составила 26 млн руб., чистый убыток - 1,9 млн руб.

О главных текущих проблемах Белгородской области - в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий