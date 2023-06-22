Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки на центральной площади Кызыла

Сегодня городской суд Кызыла заключил на два месяца под стражу 36-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве девушки. Об этом рассказали в прокуратуре республики Тыва, которая поставила на контроль ход расследования резонансного дела.

По информации регионального управления СКР, 20 июня 2023 года на площади Арата в центре Кызыла мужчина нанес несколько ударов ножом ранее незнакомой 23-летней девушке, которая от полученных ранений скончалась на месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Оно получили большой резонанс.

Глава Тува Владислав Ховалыг потребовал отменить массовые мероприятия на площади Арата. «Считаю неуместным проведение в ближайшее время массовых мероприятий на площади Арата. Анонсированные ранее события в честь Всероссийского дня молодежи должны быть перемещены на другие площадки», — написал в своем Telegram-канале чиновник.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев