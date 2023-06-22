Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье семь муниципалитетов уличены в отсутствии маневренного жилфонда

Суд удовлетворил требования прокуратуры обязать чиновников семи муниципалитетов Оренбургской области создать маневренный жилищный фонд. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган проверил муниципальные образования Беляевского района на соблюдение требований жилищного законодательства и обнаружил отсутствие маневренного жилищного фонда в семи муниципалитетах. В связи с этим прокуратура внесла главам образований представления с требованием устранить нарушения.

Однако они не были исполнены, поэтому контрольный орган обратился в суд с исками к чиновникам. Требования надзорного ведомства были удовлетворены.

Ранее чиновников Бугуруслана через суд заставили обновить проект организации дорожного движения.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...