Главврач «Коммунарки» Проценко перечислил проявления постковида

Главврач московской больницы «Коммунарка» Денис Проценко назвал среди проявлений постковида кожные высыпания, не восстановившееся после болезни обоняние и сохранившиеся утомляемость и снижение памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Проценко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Денис Проценко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Небольшое количество пациентов с COVID у нас есть, но такого тяжелого течения, как в пандемию, нет. Если говорить об этой теме, от которой все устали, то сейчас для медицинского сообщества большой интерес представляет постковид»,— сказал господин Проценко РБК.

По словам главврача, российские данные коррелируют с зарубежными: после пандемии увеличилось число людей с сахарным диабетом, «помолодели цифры артериальной гипертонии». Господин Проценко считает, что COVID-19 нанес «очень большой удар» по сердечно-сосудистой системе переболевших.

В чек-лист врача анестезиолога-реаниматолога вошел вопрос о том, перенес ли пациент коронавирус, рассказал господин Проценко. По его словам, при положительном ответе нужно «более внимательно отнестись к давлению и к биохимическим анализам на предмет сахара в крови или гликированного гемоглобина».

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года. Этот статус был отменен в мае 2023-го. За это время от коронавируса, по оценкам ВОЗ, умерло около 20 млн человек. Из них 6,9 млн скончались непосредственно от COVID-19, остальные — от вызванных вирусом осложнений уже имевшихся заболеваний.