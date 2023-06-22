Избранный в Общественную палату от Удмуртии Сергей Буторин планирует создать отдельную комиссию по развитию общественных пространств

Развитием некоммерческих организации планирует заняться гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин, избранный в состав Общественной палаты России 8-го созыва от Удмуртии. В частности, в его планах создать площадку для коммуникации нишевых сообществ, благодаря которой они смогут получить практику и обменяться компетенциями. Об этом господин Буторин рассказал «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии Фото: пресс-служба Общественной палаты Удмуртии

«Для меня, как представителя Удмуртии, в Общественной палате России важно создать условия для реализации инициатив граждан и поддержки некоммерческого сектора. Это в целом благотворно скажется на усиленном росте и развитии нескольких сфер: культуры, туризма, спорта и молодежной политики»,— рассказал Сергей Буторин.

В настоящее время комиссии, в которых будут вести свои деятельность члены палаты, не распределены. Однако господин Буторин планируется заняться развитием общественных пространств по всей стране, а также намерен создать отдельную комиссию по данному направлению.

По словам Сергея Буторина, в сложившейся обстановке также важно развивать патриотизм среди молодежи. Для этого он предлагает создавать в парках военно-тематические зоны. Кроме того, в рамках поддержки бойцов СВО планируется развивать санаторно-курортное лечение для их реабилитации, а также на базе парков во всех регионах страны поддерживать семьи военнослужащих.

Напомним, гендиректора «Парков Ижевска» Сергея Буторина избрали в новый состав Общественной палаты России 23 марта.