Донского экс-министра ЖКХ Андрея Майера обвинили еще в 11 эпизодах превышения полномочий

Бывшему главе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрею Майеру предъявлены обвинения в 11 новых эпизодах превышения полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ), сообщил «Ъ-Юг» адвокат экс-чиновника Владимир Чесноков.

«По факту Андрею Майеру предъявляют обвинение по еще 11 эпизодам преступлений, аналогичных прежним обвинениям, — рассказал Владимир Чесноков. — Речь снова о благоустройстве парков. Мой подзащитный свою вину не признает. Прежний приговор мы оспорили в апелляционном порядке, рассмотрение по нему пройдет 27 июня».

Напомним, в марте текущего года Кировский районный суд Ростова признал Андрея Майера виновным в превышении полномочий и использовании не по назначению средств в размере 46 млн руб. при благоустройстве парка «Вересаево». Также экс-министра признали виновным в расходовании не по назначению 43 млн руб. при благоустройстве парка в городе Зверево.

Андрея Майера приговорили к 3 годам 5 месяцам заключения. Подсудимый свою вину не признал, защита подала апелляционную жалобу на решение суда. Так как по совокупности времени, проведенного в СИЗО, срок заключения истек, 20 июня бывший министр должен был выйти на свободу. Но у дверей СИЗО его ожидали оперативники ГУ МВД Ростовской области.

Андрей Майер возглавлял министерство ЖКХ Ростовской области с 2016 года по март 2020 года. Спустя девять месяцев после ухода с поста против него возбудили уголовное дело. С декабря 2020 года обвиняемый находился под арестом в СИЗО. В 2022 году ему смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест.

Анастасия Назарова