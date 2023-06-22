«Ленэнерго» оштрафовали на 400 тыс. рублей за нарушения в Невском районе

ПАО «Россети Ленэнерго» оштрафовано за допущенные нарушения при производстве работ в Невском районе Санкт-Петербурга.

В частности, как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, производство плановых работ под видом аварийных было выявлено возле дома 43, корп. 4 по улице Тельмана. Там отсутствовало ограждение, что подвергало опасности пешеходов. Кроме этого, специалисты ГАТИ совместно с сотрудниками прокуратуры зафиксировали надлежащее содержание трансформаторной подстанции, за что организации ранее уже было объявлено предостережение.

По итогам проверки за нарушение закона Санкт Петербурга об административных правонарушениях ПАО «Россети Ленэнерго» было назначено два штрафа на общую сумму 400 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура проверяет управляющую компанию, дом которой заливает кипятком на Ленинском проспекте.

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