Чем впечатлил «Камский кабель» гостей горнорудной выставки «Уголь и Майнинг-2023»

Представители «Камского кабеля» вернулись из Новокузнецка, где посетили XXXI Международную специализированную выставку технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг-2023», на которой была презентована новая и серийная продукция предприятия для добывающей промышленности.

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Представители специализированной группы сбыта и технические специалисты «Камского кабеля» провели переговоры с посетителями выставки, рассказали о возможностях сотрудничества с компанией, подробно ознакомились с ее актуальными разработками. На стенде «Камского кабеля» были представлены образцы актуальной продукции для добывающей промышленности, например – силовой шахтный кабель со светоотражающими элементами. Благодаря применению специальных материалов, похожих на те, что используются при производстве дорожных знаков, такой кабель будет заметен в шахте при свете фар надвигающегося механизма.

Вниманию гостей были также представлены: гибкий экскаваторный кабель, стойкий к разрыву и перекручиванию; гибкий кабель для подключения самоходных вагонов, устойчивый к многократным изгибам и намоткам; искробезопасный кабель управления для прокладки в легковоспламеняющейся среде; саморегулирующийся нагревательный кабель для прогрева емкостей, магистральных труб, желобов и кровли, а также кабель EPRon с изоляцией из этиленпропиленовой резины, которые можно использовать во взрывоопасных зонах.

«Для нас уже стало традицией участвовать в выставке "Уголь России и Майнинг" и представлять не только наши бестселлеры, но и новинки. Ежегодно мы отмечаем высокий интерес к продукции нашего предприятия. Для добывающей промышленности "Камским кабелем" разработана широкая линейка кабельно-проводниковой продукции на напряжение от 0,6 до 10 кВ, которая включает большой выбор сечений и позволяет решить проблему комплексного соединения. В этом году выставка особенно удалась: мы провели ряд переговоров с потенциальными и действующими партнерами, что позволило нам подробно ознакомиться с потребностями отрасли, чтобы разработать для нее новые надежные решения. Благодарим организаторов выставки за проделанную работу, а клиентов и партнеров – за интересное и полезное общение!» – прокомментировали представители ООО «Камский кабель».

«Уголь России и Майнинг» уже 31 год является традиционным местом встречи лидеров горной отрасли и площадкой, где посетители могут ознакомиться с полным спектром оборудования и технологий. В этом году в Новокузнецке собрались компании всех отраслей промышленности, связанных с добывающим сектором экономики. Современные решения для горнорудной отрасли представили 638 экспонентов из России, Беларуси, Китая, Турции, Индии, Италии и представительства компаний из Европы и ЮАР. За четыре дня работы выставку посетило почти 60 тыс. профессионалов отрасли.

ООО «Камский кабель»