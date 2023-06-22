Суд вернул следователям уголовное дело дольщиков «Нового Ярославля»

Кировский районный суд вернул в следственный орган уголовное дело бывшего директора ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслана Селезнева, обвиняемого в мошенничестве со средствами дольщиков. Решение вынесено вечером 21 июня и размещено на сайте суда.

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Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Непостроенный "Новый Ярославле"

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» ООО «Руф Стайл Констракшен» с 2014 по 2017 годы привлекало средства дольщиков на строительство трехэтажных домов в микрорайоне «Новый Ярославль» около деревни Губцево Ярославского района. В январе 2017 года стройка была приостановлена. Следствие считает, что ущерб на сумму 180 млн руб. был нанесен 142 участникам долевого строительства. Еще 216 млн — это ущерб банку, где «Руф Стайл Констракшен» брал кредиты на строительство.

Уголовное дело бывшего директора компании-застройщика Руслана Селезнева было передано в суд в мае 2023 года. Предварительное заседание Кировский районный суд провел 21 июня. И вынес решение вернуть уголовное дело назад в прокуратуру и в следственное управление МВД, где оно расследовалось. «Обвинительное заключение составлено с нарушением требований Кодекса»,— отметили в суде. Данное решение гособвинение может обжаловать в Ярославском областном суде.

Андрей Иванов