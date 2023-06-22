Суд продлил срок домашнего ареста экс-директору театра «Красный факел»

Центральный райсуд Новосибирска продлил еще на два месяца, до 23 августа, срок домашнего ареста бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину, обвиняемому в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», Александра Кулябина задержали 24 января 2023 года сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. Ему вменили в вину хищение 1,8 млн руб. По версии следствия, Александр Кулябин якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, который работал в этом театре главным режиссером. Следствие и прокуратура настаивали на заключении бывшего директора «Красного факела» в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 1999 года. В декабре 2022 года минкультуры Новосибирской области отправило его в отставку. Немногим ранее театр отменил январские и февральские показы спектаклей «Онегин» и «Дикая утка» бывшего главного режиссера Тимофея Кулябина. Тимофей Кулябин, критиковавший действия российских властей на Украине, покинул пост главного режиссера в апреле 2022 года и покинул страну.

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Илья Николаев