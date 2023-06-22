Жители Петроградского района получили более 4 тыс. парковочных разрешений

Начиная с 1 мая 2023 года жители Петроградского района Санкт-Петербурга оформили 4106 льготных парковочных разрешений. В настоящий момент на рассмотрении в комитете по транспорту находятся еще 5 016 заявлений.

Как сообщили в Смольном, только за последние две недели было подано более 4,5 тысячи заявлений. Обработка документов ведется ежедневно, без выходных, пояснили в комитете по транспорту.

Напомним, что оформить разрешение могут как собственники квартир, находящихся в зоне будущей платной парковки, так и зарегистрированные там лица. Непосредственно подать заявление должен собственник жилого помещения.

Парковочное разрешение действует на территории всего района. Стоимость годового разрешения — 1800 рублей, двухгодичного — 3600 руб. и трехлетнего — 5400 рублей.

«Ъ-СПб» писал, что платная парковка на 140 улицах Петроградского района начнет действовать с 1 июля 2023 года, а с 1 октября в платную зону войдет Крестовский остров.

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