Дело о массовых беспорядках в ангарской колонии рассмотрит суд

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках в исправительной колонии № 15 в Ангарске. Фигурантами стали 19 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как считает следствие, группа осужденных в апреле 2020 года, не подчинившись требованиям сотрудников ИК, совершили против них противоправные действия. Также они организовали массовые беспорядки на территории колонии, подожгли нескольких объектов на промышленной зоне, причинив учреждению серьезный ущерб. Ранее сообщалось, что бунт в колонии продолжался несколько дней.

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Потерпевшими по делу признаны 18 человек, включая сотрудников колонии.

Объем уголовного дела составил 185 томов, сообщили в СУ СКР по Иркутской области. Следователями проведено более 2 тыс. следственных и процессуальных действий, свыше 500 судебных экспертиз, более 35 осмотров места происшествия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова