Время выдавать займы

На фоне общеэкономической стабилизации российский банковский сектор быстро восстанавливается после прошлогоднего шока, показывая рекордную прибыль. Этому способствуют предприятия, наращивая рублевые заимствования, и граждане, которые активно кредитуются, удовлетворяя отложенный спрос или компенсируя недостаток доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В текущем году ожидается рост спроса по всем видам рублевого кредитования со стороны физических и юридических лиц

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В текущем году ожидается рост спроса по всем видам рублевого кредитования со стороны физических и юридических лиц

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Хлебное место

За первый квартал текущего года российские банки заработали 881 млрд руб., что выше показателей за соответствующий период даже рекордного по прибыльности 2021 года (578 млрд руб.). Правда, как отмечает Банк России, без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат был бы ниже — примерно на уровне 500 млрд руб.

Рекордная прибыль банков в первом квартале связана с нормализацией отчислений в резервы на фоне существенных резервов, сформированных в прошлом году, сильной динамикой чистого процентного дохода на фоне стабилизации стоимости фондирования, восстановлением кредитования, а также с единовременными факторами, такими как положительная валютная переоценка, перечисляют факторы успеха аналитики «ВТБ Мои инвестиции».

Первая половина 2023 года складывается для российской банковской системы пока довольно удачно. «С середины 2022 года ситуация в банковском секторе улучшается,— рассказывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.— Меры правительства и Банка России по поддержке экономики и банков, регуляторные послабления способствовали поддержанию устойчивости отрасли. Бюджетные стимулы, привлекательные высокие ставки по депозитам, повышение склонности населения к сбережению обеспечили приток ликвидности в банки. На фоне роста ресурсной базы банки активизировали кредитование реального сектора, наращивают портфель ценных бумаг».

«В отсутствие внешних шоков и при поддержке государства можно предполагать достаточно стабильное поступательное развитие банковской системы при условии повышения скорости ее адаптации к изменяющимся условиям»,— говорит заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета Ольга Панина.

И, судя по динамике основных показателей, российская банковская система адаптируется к «санкционной реальности» достаточно быстро и успешно.

После небольшого январского спада корпоративный кредитный портфель российских банков в следующие три месяца заметно вырос: в феврале и марте он прибавлял по 1,5%, в апреле — 1,7%. Всего за первые четыре месяца года объем кредитов увеличился на 4,5%, а по отношению к показателям на конец апреля 2022-го — на 17,1%. «Активный рост кредитования говорит о продолжающемся восстановлении деловой активности: было выдано много относительно небольших кредитов компаниям из разных отраслей, таких как транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья»,— отмечается в материалах Банка России.

«Драйвером корпоративного кредитования в 2023 году останется сегмент МСБ (портфель вырастет, по нашим оценкам, на 25%), который и в прошлом году продемонстрировал наибольшие темпы роста (30%) среди всех анализируемых сегментов кредитного рынка»,— полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. Помимо программ льготного кредитования поддержку кредитованию МСБ, по ее словам, будет оказывать увеличение числа небольших компаний данной группы клиентов за счет освоения ими рыночных ниш после ухода с российского рынка крупных иностранных игроков, а также ввиду дробления попавших под санкции компаний и включения в экономические цепочки новых участников для соблюдения санкционных ограничений.

Ограничивать же темпы роста кредитования крупного бизнеса, по мнению Людмилы Кожекиной, будет снижение расходов на инвестиционные программы и новые проекты из-за санкционного давления. Однако в связи с ограниченным доступом к зарубежному фондированию ряд крупных компаний (прежде всего нефтегазовой сферы) переориентируется на фондирование в российских банках, что может поддержать кредитование крупного бизнеса и привести к резкому росту портфеля в отдельные месяцы 2023 года. «Основными драйверами роста кредитования крупного бизнеса станут инфраструктурные проекты в рамках ГЧП, импортозамещения и ESG»,— прогнозирует эксперт.

«Тенденция к сильной динамике корпоративного кредитования представляется устойчивой. Из отраслей в этом плане стоит отметить строительство: отрасль продолжает активно развиваться благодаря программам господдержки»,— говорят аналитики «ВТБ Мои Инвестиции».

Рост корпоративного портфеля обусловлен закрытием международных рынков капитала для крупных корпоративных клиентов, рассказывает директор департамента кредитных операций Росбанка Сергей Кисляков. Финансирование этих клиентов идет исключительно внутри банковской системы России. Эксперт ожидает дальнейшего роста корпоративных портфелей, так как сохраняется потребность в замещении зарубежного финансирования, финансировании роста оборотного капитала, который наблюдается у многих компаний, особенно у экспортеров, а также необходимости финансирования новых инвестиционных проектов, в том числе связанных с импортозамещением.

«По нашим прогнозам, в 2023 году рост кредитного портфеля юрлиц составит 13–15%, что немного выше, чем в 2022 году»,— говорит Дмитрий Монастыршин. Потребность в кредитовании со стороны корпоративных клиентов, по его словам, обусловлена переориентацией экспортно-импортных потоков и изменением логистических маршрутов в сторону Азии. «Большой потенциал роста кредитования сосредоточен в нефтегазовом секторе в связи с планами строительства новых трубопроводов, заводов СПГ, расширением танкерного флота. А также в машиностроении в связи с импортозамещением и потребностями ОПК, жилищном и инфраструктурном строительстве, нефтехимии, аграрном секторе»,— полагает аналитик.

Ипотека без застройщиков

В январе—феврале выдачи ипотеки были на низком уровне, из-за того что в декабре 2022 года были выданы кредиты на рекордные 700 млрд руб. (в 2022 году в месяц выдавалось около 400 млрд руб.): люди сначала опасались закрытия программы «Льготная ипотека», а после ее продления сыграл роль фактор роста ставок по этой госпрограмме с 2023 года с 7% до 8% годовых. Однако в следующие два месяца выдачи восстановились, и в марте—апреле ипотечный портфель российских банков прибавлял уже примерно по 300 млрд руб., или 2,1% и 2,2%, что лишь немного ниже среднемесячных темпов прироста прошлого года (2,3%).

В банке России отмечают при этом некоторое замедление выдач ипотеки с господдержкой, что, по мнению регулятора, в том числе может быть связано со сворачиванием «льготной ипотеки от застройщика» по экстремально низким ставкам, которая часто комбинировалась с программами господдержки. Эта тенденция, видимо, сохранится: с 30 мая банки обязаны доформировать резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, выданным после 15 марта. «Мы ожидаем, что эта мера дестимулирует выдачу ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья, что приведет к снижению рисков как для банков, так и для заемщиков»,— говорят в ЦБ.

«Согласно нашим прогнозам, динамика ипотечного кредитования будет положительной по итогам года, возможен прирост портфеля до 5–10%,— рассказывает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса "Росбанк Дом" Вадим Мамонов.— При этом рост будет носить более сбалансированный характер: в меньшей степени он будет происходить за счет удлинения сроков для завышения суммы кредита. Спрос на ипотеку быстро восстановился за февраль—март и сейчас остается на высоком уровне». Действия регулятора, направленные на дестимуляцию выдач ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня, по его мнению, направлены на снижение рисков как для банков, так и для заемщиков. А дополнительные резервы, которые банки будут начислять с 30 мая, помогут им накопить буфер для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья, и будут постепенно возвращаться по мере погашения ипотеки заемщиками.

«По итогам 2023 года мы ожидаем, что ипотечный портфель в целом по рынку вырастет на 12–17%»,— говорит Дмитрий Монастыршин. Он отмечает, что в начале 2023 года выдача ипотеки по низким ставкам происходила за счет субсидий от застройщиков, которые завышали цены на новостройки. С учетом же регуляторных изменений стоит ждать сокращения выдачи ипотеки по низким ставкам, одновременно с этим снизится и цена квартир. «Таким образом, для заемщиков привлекательность ипотеки сохранится»,— полагает эксперт.

В ВТБ предполагают, что в текущем году превысят показатели прошлого как ипотека, так и автокредитование. «Мы ожидаем, что уже по итогам января—июня российские заемщики оформят жилищные кредиты более чем на 2,76 трлн руб. Это будет на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2% больше, чем в рекордном 2021 году. Таким образом, в первом полугодии рынок ипотеки полностью восстановится, несмотря на ужесточение регулирования сегмента»,— констатируют в банке. Что касается автокредитования, то, по прогнозам ВТБ, выдачи по итогам нынешнего года достигнут 1,13 трлн руб., что на 4% выше уровня 2021 года и на 62% — 2022 года. Факторами роста будут наращивание и расширение линейки транспортных средств отечественного автопрома, увеличение поставок новых машин с азиатского рынка, а также развитие параллельного импорта.

Потребление обязывает

Потребительское кредитование после довольно скромного, на 0,5%, роста в январе и феврале в марте—апреле оживилось: портфель необеспеченных ссуд российских банков в эти месяцы вырос на 1,4% и 1,2% соответственно, что лишь немногим ниже среднемесячных темпов роста в докризисном 2021 году. По мнению аналитиков ЦБ, это говорит о достаточно высокой потребительской активности в отсутствие новых шоков. Также в Банке России ожидают, что в дальнейшем рост потребительского кредитования может несколько затормозиться с учетом ограничения выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой макропруденциальными лимитами (с третьего квартала они будут снижены на 5 п. п., до 20% от суммы всех предоставленных кредитов на срок до пяти лет и до 5% для кредитов на срок свыше пяти лет).

На росте рынка потребительского кредитования в первые четыре месяца 2023 года сказывается повышение склонности банков к более рисковому кредитованию на фоне улучшения ситуации в экономике и на рынке труда, отмечает Дмитрий Монастыршин. Банки одобряют больший объем заявок, одновременно проявляется эффект реализации отложенного спроса населения на крупные покупки. По итогам 2023 года ожидается ускорение темпов роста портфеля потребительских ссуд по сравнению с 2022-м. Ужесточение макропруденциальных лимитов с третьего квартала будет способствовать, по мнению Дмитрия Монастыршина, перераспределению кредитования в пользу заемщиков с низкой долговой нагрузкой и сдерживать рост наиболее рисковой части портфеля.

«В 2023 году мы ожидаем оживления выдач потребкредитов с учетом более низкого уровня процентных ставок, чем в прошлом году, и слабого роста доходов граждан, что вызывает необходимость прибегать к заемным средствам,— прогнозирует Людмила Кожекина.— Темп прироста по итогам нынешнего года портфеля необеспеченных потребкредитов превысит результаты 2022 года и составит около 10%».

Прогнозы ВТБ более оптимистичны. «В этом году финансовая конъюнктура стабильнее, чем в прошлом, что позволяет рынку кредитования физлиц устойчиво расти,— говорят в банке.— По итогам первого квартала выдача розничных кредитов в России на 8% превысила показатели рекордного 2021 года, что свидетельствует о восстановлении потребительской активности населения». В этом году при устойчивой макроэкономической ситуации в ВТБ ожидают роста портфеля кредитов физлиц российских банков на 17%, до 33,5 трлн руб., основными драйверами роста должны стать ипотека и кредиты наличными.

Растут маржинальность и прибыль

В 2023 году для российского банковского сектора складываются благоприятные условия, отмечает Дмитрий Монастыршин. Банки в 2022 году уже создали значительные резервы на возможные потери по ссудам в связи с ухудшением кредитного качества заемщиков. «В базовом сценарии ожидаются отсутствие новых валютных шоков, постепенное восстановление экономики при поддержке бюджетных стимулов и стабильный уровень ключевой ставки»,— рассказывает аналитик. По его расчетам, при ключевой ставке 7,5% на протяжении всего 2023 года стоимость фондирования банков будет ниже, чем в прошлом году, а текущая динамика доходности ОФЗ позволяет прогнозировать высокие ставки по кредитам, что также будет способствовать повышению маржинальности банков.

Аналитики «ВТБ Мои инвестиции» считают, что к концу года чистая прибыль сектора может восстановиться до 2,1–2,4 трлн руб. с 203 млрд руб. в прошлом году.

В агентстве «Эксперт РА» ожидают, что чистая прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 2 трлн руб. и составит 2,2–2,5 трлн руб.». Основными драйверами роста прибыли станут снижение отчислений в резервы по кредитам, рост кредитной активности (в том числе в сегменте необеспеченного потребкредитования) и рост чистых процентных доходов по мере снижения стоимости ресурсной базы. Также существенное положительное влияние на величину прибыли окажет валютная переоценка.

«По нашим прогнозам, рост маржи одновременно с наращиванием кредитования позволит банкам получить прибыль 2,2–2,6 трлн руб., что близко к докризисному уровню 2021 года»,— говорит Дмитрий Монастыршин.

При этом к основным проблемам российского банковского сектора аналитик относит ограничение внешних расчетов в недружественных валютах, закрытие доступа к западному рынку капитала, а также подверженность процентному риску из-за преобладания коротких пассивов при более длинных активах.

«Основные проблемы российских банков лежат в плоскости управления и профессионализма кадров: это неумение быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и отсутствие достаточного запаса прочности, отсутствие стратегического видения альтернативных вариантов развития и использования новых инструментов и возможностей»,— считает Ольга Панина. Она также отмечает, что, по данным разных информационных источников, около 30 российских банков за последнее время подключились к национальной китайской системе банковских переводов CIPS, платежи в которой осуществляются в юанях, что свидетельствует о том, что государство не смогло создать альтернативу или аналог SWIFT, а это «повышает многие риски для российской банковской системы».

Петр Рушайло