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Коммерсантъ FM
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Собаки тряхнут стариной

Идет испытание препарата, который может замедлить старение

Хорошо известное противораковое средство и иммунодепрессант рапамицин тестируется на собаках как антивозрастной препарат. На мышах он уже показал свою эффективность.

Исследование ученых из Вашингтонского и Техасского университетов под названием Dog Aging Project продолжается уже много лет. Они изучают жизнь собак, получая информацию от владельцев 44 тыс. животных разных возрастов и пород. Теперь 500 из этих собак будут получать рапамицин, чтобы ученые могли подтвердить его перспективность как «лекарства от старения».

Вообще-то рапамицин — иммунодепрессант, изначально его использовали при трансплантации, чтобы не допустить отторжения пересаженных органов. Позднее выяснилось, что он обладает специфической эффективностью для некоторых видов злокачественных заболеваний, в частности, такого трудноизлечимого, как рак пищевода.

Теперь ученые пытаются выяснить, действительно ли он может послужить основой антивозрастной терапии.

На мышах он свою эффективность в этой роли уже показал, теперь дело за собаками, и только потом можно будет подумать об экспериментах на людях. Тестирование на собаках будет классическим фармацевтическим клиническим испытанием: двойным слепым и плацебо-контролируемым. Участниками станут собаки крупных пород старше семи лет.

Гипотеза состоит в том, что рапамицин меняет метаболизм мышей и собак. Препарат снижает уровень стресса в организме на клеточном уровне, а это, вероятно, должно привести к более долгой и здоровой жизни.

Один из участников эксперимента — десятилетний Джек, помесь золотистого ретривера и австралийской овчарки. Его хозяева заметили, что Джек сдал: он не запрыгивает в машину и не выскакивает из нее так, как это было еще недавно. В то же время он практически здоров, хорошо выглядит, а его хозяева по-прежнему совершают с ним длительные и энергичные прогулки. Сейчас от Джека и ему подобных зависит, сочтут ли ученые перспективным рапамицин или нет.

Выбор собак в качестве подопытных животных, объясняют ученые, связан с их разнообразием. У людей тоже очень много «пород», и если препарат покажет себя хорошо на разных собаках, будет проще решиться предложить его попробовать людям.

Ольга Грибова

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