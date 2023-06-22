«Роснефть» восполнит Монголии недоставленные в июне нефтепродукты

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и спикер парламента Монголии Гомбожав Занданшатар в ходе встречи в Москве обсудили развитие комплексного энергетического сотрудничества. Cтороны в том числе договорились о восполнении объема нефтепродуктов в Монголию.

«В частности, речь идет о восполнении объема нефтепродуктов, недопоставленного в июне текущего года в связи с затовариванием железнодорожных путей на территории Монголии. Согласно достигнутым договоренностям, данный объем будет компенсирован в ближайшие месяцы»,— говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Кроме того, стороны договорились «о компенсационных мерах в случае форс-мажорных обстоятельств» в будущем. «Роснефть» работает на монгольском рынке с 2005 года. Российская компания направила в страну в общей сложности 13,7 млн т нефтепродуктов.