Вышезаложенному верить

В Верховный суд РФ (ВС) передано дело о том, может ли корпоративный заемщик оспорить стоимость залога, если кредитор решил забрать его в счет долга. Компания-заемщик настаивала, что стоимость актива в контракте существенно ниже рыночной, поэтому нужно провести экспертизу для определения цены. Кредитор и арбитражные суды для этого оснований не увидели, сославшись на то, что компания подписала договор и согласилась с его условиями. Юристы выступают за независимую экспертизу, отмечая, что записанная в документах цена залога часто бывает занижена, а со временем может как вырасти, так и упасть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС разъяснит, как решать разногласия по поводу стоимости предмета залога. В декабре 2020 года ООО «ГриТа» заняло у ООО «Подразделение транспортной безопасности "Лидер"» 15 млн руб. под 10% годовых. Стороны условились, что при несвоевременном возврате долга заемщик будет выплачивать 0,1% от всей суммы за каждый день просрочки. Кроме того, в обеспечение займа «ГриТа» передала кредитору в залог здание в Калужской области и земельный участок под ним, стоимость которых в договоре была оценена в 26 млн руб.

«ГриТа» не смогла вернуть долг, и в декабре 2021 года «Лидер» взыскал через суд 18 млн руб., включая проценты и неустойку. Но денег кредитор не получил, поэтому решил воспользоваться правом забрать заложенное имущество («оставить предмет залога за собой») и для этого обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы в июле 2022 года постановил обратить взыскание на залог путем передачи его истцу по согласованной в договоре цене. Ходатайство заемщика о назначении экспертизы для оценки рыночной стоимости имущества было отклонено — суд отметил, что компания «сначала согласилась с ценой, а потом стала ее оспаривать». Апелляция и кассация полностью поддержали это решение.

«ГриТа» пожаловалась в ВС, настаивая на своем праве добиться оценки рыночной стоимости залога в случае «оставления залогодержателем имущества за собой». По утверждению заемщика, цена недвижимости в договоре занижена, а от стоимости залога зависит сумма денежных средств, которую кредитор должен вернуть заемщику. Кроме того, поскольку даже договорная цена имущества больше размера долга, судам «одновременно с обращением взыскания на залог нужно было взыскать разницу в деньгах» в пользу «ГриТы». По этим основаниям дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 10 июля.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков говорит, что споры о цене предмета залога возникают очень часто. ВС уже разъяснял необходимость проведения оценки для продажи заложенного имущества с торгов, но для случаев, когда кредитор решает оставить имущество за собой, единообразной судебной практики нет, говорят юристы.

Младший партнер юргруппы «Яковлев и партнеры» Денис Крауялис поясняет, что Гражданский кодекс РФ (ГК) позволяет записать в договоре не только право кредитора забрать себе заложенное имущество (без торгов), но и по какой цене. При этом, уточняет юрист, ГК содержит важную оговорку, что такая цена «не может быть ниже рыночной стоимости».

Однако остается вопрос, как ее определять. Цена предмета залога в договоре может быть определена путем «оценки его стоимости, проведенной специалистом», говорит руководитель банкротной практики юркомпании «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. Если стороны могут сами определить стоимость залога и у них нет спора о цене, можно обойтись и без привлечения оценщика, уточняет господин Кононов.

Выдавая кредит под залог имущества, банки, как правило, прибегают к услугам независимых оценщиков, все зависит от размера ссуды и кредитного рейтинга получателя, говорит партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников.

В случае же залога между обычными коммерческими предприятиями оценку проводят редко и «зачастую стоимость заложенного имущества в таких договорах ниже рыночной», добавляет Александр Катков. По его словам, это связано с тем, что бизнес «ставит имущество на баланс по заниженной стоимости для экономии на налоговых платежах», а потом ее берут за ориентир при передаче актива в залог.

Также бывает, что на низкой цене залога в договоре настаивает кредитор, а заемщик не может возразить, нуждаясь в ссуде. «Залогодатель мог исходно знать о нерыночной цене залога, и суд должен это учитывать»,— говорит Давид Кононов.

Впрочем, даже проведение оценки при подписании договора не исключает спора между сторонами в будущем. «В условиях рыночной экономики стоимость любой вещи динамично меняется» как в большую, так и в меньшую сторону, подчеркивает Антон Красников. Поэтому в случае, когда кредитор решает оставить предмет залога за собой, суду следует назначать экспертизу для определения рыночной цены имущества и не лишать залогодателя права доказать более высокую стоимость актива, полагает Александр Катков. Господин Красников тоже выступает за экспертизу, если об этом просит одна из сторон, но предупреждает, что заемщик может настаивать на проведении оценки лишь с целью «банального затягивания процедуры взыскания имущества».

Екатерина Волкова, Анна Занина