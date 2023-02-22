На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся плавучий док

В южной бухте на частном судоремонтном заводе «Персей» загорелся плавучий док, на месте происшествия работают пожарные. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судоремонтный завод "Персей"

Фото: сайт завод Судоремонтный завод "Персей"

Фото: сайт завод

Со ссылкой на данные МЧС он рассказал в своем Telegram, что пожарные расчеты локализуют возгорания, но пока фиксируется задымление сильное.

«В городе все спокойно. Если увидите провокации на счет этого возгорания от укропабликов - не поддавайтесь. Доверяйте только информации из официальных источников», - написал губернатор.

Судоремонтный завод «Персей» расположен в незамерзающем порту Севастополь, рядом с историческим центром города. Как отмечается на сайте предприятия, завод специализируется на ремонте и строительстве малотоннажных судов и доковым весом до 500 т.

Андрей Петров

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