На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся плавучий док

В южной бухте на частном судоремонтном заводе «Персей» загорелся плавучий док, на месте происшествия работают пожарные. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Судоремонтный завод "Персей"
Фото: сайт завод
Со ссылкой на данные МЧС он рассказал в своем Telegram, что пожарные расчеты локализуют возгорания, но пока фиксируется задымление сильное.
«В городе все спокойно. Если увидите провокации на счет этого возгорания от укропабликов - не поддавайтесь. Доверяйте только информации из официальных источников», - написал губернатор.
Судоремонтный завод «Персей» расположен в незамерзающем порту Севастополь, рядом с историческим центром города. Как отмечается на сайте предприятия, завод специализируется на ремонте и строительстве малотоннажных судов и доковым весом до 500 т.
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