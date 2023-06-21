Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россия, Казахстан и Киргизия начнут обмениваться данными граждан

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение с Россией и Казахстаном об обмене персональными данными граждан. Ранее о ратификации документа заявляли Россия и Казахстан.

Согласно сообщению пресс-службы Садыра Жапарова, соглашение вступает в силу после выполнения «внутригосударственных процедур» тремя сторонами. Россия и Казахстан уже сообщили о выполнении условий.

Соглашение предполагает обмен следующими данными:

  • наличие гражданства одной из стран—участниц соглашения;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документы о праве на постоянное и временное пребывание;
  • постановка на миграционный учет или регистрация по месту жительства;
  • недвижимое имущество граждан;
  • обязательства имущественного характера;
  • привлечение гражданина к административной или уголовной ответственности.

Соглашение о взаимной правовой помощи было подписано в декабре 2020 года. Президент России Владимир Путин ратифицировал его 19 ноября 2021 года, президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев — 1 апреля 2022-го.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...