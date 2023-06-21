Россия, Казахстан и Киргизия начнут обмениваться данными граждан

Президент Киргизии Садыр Жапаров ратифицировал соглашение с Россией и Казахстаном об обмене персональными данными граждан. Ранее о ратификации документа заявляли Россия и Казахстан.
Согласно сообщению пресс-службы Садыра Жапарова, соглашение вступает в силу после выполнения «внутригосударственных процедур» тремя сторонами. Россия и Казахстан уже сообщили о выполнении условий.
Соглашение предполагает обмен следующими данными:
- наличие гражданства одной из стран—участниц соглашения;
- документы, удостоверяющие личность;
- документы о праве на постоянное и временное пребывание;
- постановка на миграционный учет или регистрация по месту жительства;
- недвижимое имущество граждан;
- обязательства имущественного характера;
- привлечение гражданина к административной или уголовной ответственности.
Соглашение о взаимной правовой помощи было подписано в декабре 2020 года. Президент России Владимир Путин ратифицировал его 19 ноября 2021 года, президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев — 1 апреля 2022-го.