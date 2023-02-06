В 2023 году воронежский ТЮЗ хочет выпустить четыре новых спектакля

Отмечающий в этом году 60-летие воронежский Театр юного зрителя (ТЮЗ) планирует представить четыре премьеры. Об этом на пресс-конференции рассказал худрук Евгений Кочетков.

Два спектакля будут поставлены в нынешнем сезоне. К 9 мая местный режиссер Александр Сидоренко готовит на малой сцене «патриотический спектакль» по письмам и воспоминаниям артистов-фронтовиков. Среди них Евгений Кочетков назвал Иннокентия Смоктуновского, Булата Окуджаву и Юрия Никулина.

Сам худрук ТЮЗа в конце июня намерен представить на большой сцене «Преступление и наказание» по одноименному роману Федора Достоевского. От подробностей проекта Евгений Кочетков воздержался.

Еще два спектакля на большой сцене поставят в следующем сезоне приглашенные режиссеры. К открытию сезона, 1 сентября, худрук Астраханского драмтеатра Александр Огарев поставить «Ромео и Джульетту» Шекспира. «Мы давно хотели серьезный крупный материал, режиссер интересный. В спектакле будет задействован 21 артист. Александр Огарев на днях приезжает обсуждать первые детали работы, дальше начнет репетировать наездами»,— рассказал Евгений Кочетков.

В конце октября выпускница ГИТИСа Виктория Печерникова, известная по спектаклю «Камень» в воронежском Камерном театре, подставит сказку Гауфа «Маленький Мук».

Кроме того, запланировано «большое число» праздничных мероприятий. В их числе Евгений Кочетков назвал три-четыре выставки, небольшие квартирники, в которых актеры предстанут перед зрителями «в менее формальной обстановке». А на 25 декабря запланирован большой концерт ко дню рождения театра.

Что получилось из одного из экспериментов ТЮЗа — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Девичьи грезы»

Александр Прытков

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