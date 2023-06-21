Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи

Президент России Владимир Путин объявил благодарность капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин (слева) и Владимир Путин в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Овечкин (слева) и Владимир Путин в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В документе говорится, что благодарность объявлена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В распоряжении Александр Овечкин назван советником гендиректора московского «Динамо».

В начале июня хоккейный клуб сообщал, что Александр Овечкин был награжден благодарностью президента за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию спорта и активное участие в развитии физической культуры РФ.

В ноябре 2017 года спортсмен создал движение Putin Team, которое поддерживало Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Александру Овечкину 37 лет. Он воспитанник школы московского «Динамо». В минувшем сезоне НХЛ хоккеист участвовал в 73 матчах, набрал 75 очков (42 гола + 33 передачи). При этом его клуб «Вашингтон Кэпиталз» не смог выйти в play-off.