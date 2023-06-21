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Коммерсантъ FM
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Путин объявил благодарность хоккеисту Овечкину за трудовые успехи

Президент России Владимир Путин объявил благодарность капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Александр Овечкин (слева) и Владимир Путин в 2017 году

Александр Овечкин (слева) и Владимир Путин в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Овечкин (слева) и Владимир Путин в 2017 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В документе говорится, что благодарность объявлена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В распоряжении Александр Овечкин назван советником гендиректора московского «Динамо».

В начале июня хоккейный клуб сообщал, что Александр Овечкин был награжден благодарностью президента за высокие спортивные достижения, большой вклад в популяризацию спорта и активное участие в развитии физической культуры РФ.

В ноябре 2017 года спортсмен создал движение Putin Team, которое поддерживало Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Александру Овечкину 37 лет. Он воспитанник школы московского «Динамо». В минувшем сезоне НХЛ хоккеист участвовал в 73 матчах, набрал 75 очков (42 гола + 33 передачи). При этом его клуб «Вашингтон Кэпиталз» не смог выйти в play-off.

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