Мультикультурность с азиатским преимуществом

Главная выставка мужской моды Pitti Uomo прошла в 104-й раз — и вполне уже вышла на свои доковидовые мощности: во Флоренцию вернулись азиатские бренды и азиатские байеры, вообще вернулась характерная для Pitti fashion crowd, полная разного рода модных людей, и выглядеть эти люди стали куда более разнообразно, чем прежде. Это — разнообразие моды — и стало самым заметным и самым интересным на Pitti Uomo-104.

Текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран SMR Days

Фото: Courtesy of SMR Days SMR Days

Фото: Courtesy of SMR Days

Слово diversity кажется одним из самых затертых и выхолощенных за последнюю декаду в словаре новых этических норм, с которым мода, как и все остальное, имеет дело. Но за эти годы разговоров о ней, к разнообразию — типов лиц и тел, цветов кожи — мы привыкли окончательно. В этот раз на показе мужской коллекции Fendi SS 24, ставшей главным гостем Pitti, белые модели составляли меньшую половину кастинга, а большую — и, прямо скажем, самую эффектную — азиатские и черные. Что уж говорить о показе другого специального гостя Pitti, калифорнийского кэмпового бренда ERL, дизайнер которого Эли Расселл Линнец, работал с Канье Уэстом, американским Vogue и Эдрианом Йоффе, легендарным фэшн-антерпренером и мужем Рэй Кавакубо, а также получил приз Карла Лагерфельда на LVMH Prize. Но что еще примечательней — и что составляет суть нынешнего момента — мода усваивает разнообразие типов быть модным, разнообразие способов проявлять свою не просто этническую, но и fashion identity.

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Началось все это, конечно, не вчера — за время существования, например, того же LVMH Prize для молодых дизайнеров, то есть с 2014 года, среди его победителей и обладателей специальных призов разнообразие культурных, этнических, гендерных и всех прочих самоидентификаций, выраженных в одежде, стало уже данностью. Но сейчас мы видим, как все это из передовых фэшн-школ, дизайнерских студий и важных премий вышло в самое широкое пространство инди-брендов и концепт-сторов, живого и непосредственного процесса формирования моды в работе ее линейных создателей и в практике улиц. На Pitti это было заметно во всем. Убавилось идеально посаженных, картинно обтягивающих торсы и открывающих загорелые лодыжки итальянских костюмов, бывших долгое время специалитетом Pitti, и всяческого outdoor. Зато стали гораздо заметнее луки самого радикального даже по нынешним временам свойства: сочетания какой-то связанной крючком жилетки, огромных брюк карго, заправленных в сапоги, гипюровой винтажной рубашки и чего-то совсем неконвенционального на голове — повязанной как бандана футболки или этнического, расшитого бусинами головного убора. Одетых так парней и девушек, конечно, можно встретить в больших городах — но частью толпы на Pitti они никогда не были, а сейчас стали.

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Этому способу одеваться, мультикультурному в своей основе, хаотичному на первый взгляд, но абсолютно стилистскому, требующему очень точного понимания, что, как и с чем резонирует или не резонирует,— была посвящена презентация бренда Chulaap. Созданный тайским дизайнером Чу Суваннапой бренд базируется в ЮАР (куда Чу Суваннапа переехал, как он сказал, «for love reason») и работает с этой самой смесью цветов, форм и текстур, так характерной для нынешнего фэшн-мультикультурализма. Коллекция называется Sea Explorer, и это такая комбинация традиций: ремесленных и не только техник и деталей, от батика до оригами, широких объемов, прямоугольных линий. Она могла бы идеально подойти для «Пиратов Карибского моря», если бы их снимали сейчас.

Индия

Главное открытие 104-й выставки Pitti Uomo — это, конечно, Индия: индийские бренды, европейские бренды, сделанные индийцами, европейские бренды, сделанные европейцами, но «Madе in India». Конечно, слово «открытие» тут звучит несколько странно — в Индии многовековые феноменальные ремесленные традиции, связанные с тканями, одеждой и украшениями, основная масса заказов на вышивки размещается большими брендами именно в Индии, да и вообще некоторые из индийских брендов на Pitti мы встречаем и отмечаем уже не в первый раз. Но так цельно и убедительно картина сложилась только сейчас — большинство вызывавших интерес вещей и коллекций в этот раз были из Индии. Если ты издалека видишь вышивку диоровского или шанелевского уровня — можно не сомневаться, что сделана она в Индии. Если попадаются на глаза цветосочетания, от которых просто не отвести глаз, и такие ткани, которые невозможно выпустить из рук,— в восьми случаях из десяти они были вытканы в Индии.

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Стенд Original Madras Trading Co. виден издалека — таких клеток, мадрасских клеток, красного и оранжевого или желтого и синего, с характерной желтой кромкой, нет больше ни у кого. Компания основана на 37-й улице в Нью-Йорке в начале 1970-х индийской эмигрантской семьей, в ее собственности и остается, но сейчас все производится и шьется в Мадрасе — и это не только безупречные банные халаты, пижамы, большие подстилки/покрывала/накидки, но и повседневная одежда, рубашки разной плотности, брюки, жилеты. Все — из замечательного качества тканей из хлопка, или хлопка с шерстью, или хлопка с шелком, вытканных на ручных станках, из так называемых single weaver cloth, то есть отреза, не просто вытканного руками, но руками одного ткача от начала и до конца, из двух комплектов нитей, одного для основы и другого для утка.

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Яркие многоцветные вещи делает SMR Days, бренд, основанный в 2020 году лондонской компанией, делающий коллекции в Индии по традиционным ремесленным техникам: окрашивание бандхани, икаты, ручные вышивка и кружевоплетение. Это современная городская одежда, более того — одежда для городского лета (но осенне-зимние варианты тут, конечно, тоже есть), само название бренда расшифровывается как Summer Days. Простые свободные, но вполне классические формы, замечательные принты и вышивки, но такие, которые совершенно спокойно могут носить даже и люди, не слишком увлеченные буйством цвета и декора. Цвета тут много, но обращаются с ним аккуратно и очень обдуманно.

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Парижский бренд Baziszt тоже делает все в Индии и тоже обильно использует вышивки — но насколько же по-другому все это выглядит. И это качество индийских ремесел — возможность вбирать разное и отвечать разным стилистическим запросам — вполне замечательное. Baziszt с его вышитыми гладью поющими птицами, или с раскинувшим ветви по обеим полочкам рубашки деревом, сделанным в технике объемной вышивки, или бисерным геометрическим узором на рукавах пиджака — во всем этом бездна "ностальгического гедонизма", как они сами говорят, шика летней Ривьеры и вообще морского отдыха, недаром один из магазинов марки в Сен-Тропе, а другой — в Биаррице.

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В этот раз на выставке одним из первых предметов, попавших в поле моего зрения, как только я вошла в первый павильон, стала вышитая рубашка Dhruv Kapoor — и это были те самые, высочайшего кутюрного уровня, индийские вышивки. Друв Капур работал в индийском Vogue, переехал в Милан и поработал у Etro, а в 2013-м основал свой собственный бренд и получил премии как самый многообещающий дизайнер мужской и женской одежды от индийских GQ и Vogue соответственно. Вышивки у него не только на хлопковых рубашках и пиджаках, но и на отстегивающемся воротнике неопренового пальто, и это запоминающееся, современное и вообще отлично работающее сочетание.

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Но индийское — это вовсе не значит непременно желтое с фуксией или затейливо расшитое бисером. Например, бренд 11.11 сделал своими основными цветами все вариации синего, а еще использует цвет темной листвы и очень сдержанные светлые оттенки — и только хлопок, выращенный без специального орошения, под естественными тропическими дождями и без всяких генных модификаций. Окрашивают его только натуральными красителями, ткут ткань вручную. А еще используют много квилта, то есть простеганной вручную мелкими стежками ткани, такой скрупулезной работой занимаются индийские женщины, и смотрится это исключительно красиво. Основали бренд живущая в Нью-Йорке американка с японскими корнями Миа Морикава, которая закончила Central Saint Martins, и индиец Шани Химаншу, работавший на производстве у таких больших корпораций, как Diesel. Сейчас над одеждой, аксессуарами и покрывалами 11.11 трудятся 400 индийских мастеров — замечательная экологичная ремесленная компания.

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Цветосочетания, которые моментально опознаются как индийские, могут быть сложными и совсем неяркими — и блистательное подтверждение этому одна из моих любимейших на сегодняшний день марок одежды вообще, не только индийских: Itoh из Нью-Дели. Чернильно-синий со светло-серым, хаки с темной морской волной, темно-серый с терракотой — невероятной рафинированности сочетания оттенков на вытканных вручную тканях невероятного качества, какого в Европе уже практически нигде невозможно найти. И такие же рафинированные силуэты, в которых традиции индийского и европейского мужского портновского искусства соединены практически бесшовно. Если принты, то деликатнейшая клетка, иногда в сложнейшей технике пэчворка; если вышивка, то тон в тон, заметная только при приближении. Хлопок, шелк, хлопок с шелком, лен и шерсть — или рами, ткань из волокон особого сорта крапивы, буквально как в сказке «Дикие лебеди», но только нежная и тонкая. Пиджаки, рубашки, брюки и костюмы исключительной красоты и благородства, не уступающие самым заслуженным европейским портновским компаниям, но с более остраненным и потому более свежим видением.

Япония

Японские бренды когда-то составляли славу и гордость Pitti Uomo — их любили на Pitti, а они любили Pitti. Японские дизайнеры, японские байеры, японские журналисты были тут почетными и многочисленными гостями. Потом японским брендам стали составлять конкуренцию другие национальные школы, а с приходом ковида японцы просто перестали выезжать из Японии. И вот сейчас они вернулись во Флоренцию — и опять показывают то, что было в них неповторимого, а именно — почти марсианское восприятие европейских традиций, доводящее их до какого-то немыслимого совершенства.

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Вернулся давно нами любимый бренд Ikiji — кооператив, основанный группой токийских ремесленников, где слово iki происходит из эпохи Эдо и означает эстетику простых мастеров, гордящихся своим честным стилем. Ikiji нынешний — это безупречный японский минимализм в натуральных монохромных тканях ремесленного качества. Чистейшие, простейшие силуэты, чья чистота и простота исключительно сложны и практически недоступны европейскому складу творческого ума, как какая-нибудь чаша для маття в фильме «Смерть мастера чайной церемонии». Тончайшие оттенки цвета, ни один из которых не способен раздражать или тревожить,— созерцательного, даже спиритуального совершенства одежда.

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Если же говорить о чистых, неадаптированных традициях европейского костюма, то живее и интереснее всего они сейчас тоже именно у японцев, например у Orbium. Это второй бренд Кэнтаро Накагоми, чей первый бренд, Coherence, известен своими тренчами, пиджаками и пр., сделанными под впечатлением от образов выдающихся мужчин от Ле Корбюзье до Камю. Но если Coherence работает с японскими по большей части тканями и японскими же традициями адаптации европейской неформальной одежды, casual и outdoor, то Orbium — это итальянские ткани (лен, хлопок и шерсть) и итальянское портновское искусство, но увиденное и интерпретированное японским взглядом, чрезвычайно культурным и утонченным. И это тот классический костюм, к которому нет и не может быть никаких вопросов ни у ценителей и знатоков классики, ни у тех, кто к ней вполне равнодушен, потому что это должно равным образом восхищать и тех и других.

Еще один японский феномен, мимо которого совершенно невозможно было пройти на Pitti,— это марка средств по уходу за обувью Boot Black, существующая с 1919 года. Можно представить, как японцы с их маниакальным стремлением во всем дойти до совершенства развили классическое искусство чистки и полировки мужских туфель и ботинок,— но зрелище японских мастеров, которые прямо на стенде чистили и полировали обувь, приносимую им завсегдатаями выставки (знающими об этом аттракционе и заранее ее приготовившими), было такой медитативной силы, что словами его не описать.

Запад

Очевидно, что новый мультикультурализм имеет этнические корни, хотя ходят так не только people of color, но и вполне белые люди (и прежде всего люди молодые). Но вот бренды, сделанные белыми людьми, так пока не умеют — или не ощущают это возможным для себя,— но они умеют по-другому, и это другое, конечно, тоже может быть вполне прекрасно.

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Одно из главных западных открытий этой выставки — нидерландский бренд Hul le Kes, который Шак Хуллекес и Себастиан Крамер, поработавшие в системе интернациональных мегабрендов, создали как альтернативу этой системе с ее гринвошингом. «Вы не представляете, сколько тканей идет в брак только потому, что где-то около самой кромки чуть светлее тон или в каком-то одном месте появляются чуть заметные следы от упавшего солнечного луча!» — говорят Хуллекес и Крамер. Именно такая ткань и составляет их основную добычу, наряду со старыми стоками и винтажными отрезами,— никакой новой, специально заказанной ткани они не используют: «Нам безразлично, если наша ткань где-то выгорела на солнце или неровно прокрасилась — для нас в этой неравномерности, в этих дефектах и есть красота, мы шьем вещи, в которых эта красота раскрывается». И это чистая правда — их собранные у горловины или с классической застежкой длинные, свободные рубахи/туники, свитшоты с принтами, созданными с помощью ржавчины и солнечного ультрафиолета, теплые тужурки и жилеты из валяных шерстяных одеял, широкие свободные штаны из нежного, словно бы выношенного денима, субтильных форм блузы художника из старой партии простыней — все это отчетливо напоминает малых голландыцев, но при этом совершенно не выглядит стилизацией. Сделано все это в том числе руками людей с ментальными проблемами — вручную обработанные иррегулярными стежками кромки и отдельные детали,— для которых такая работа еще и род терапии. В общем, Hul le Kes —это настоящий sustainable-проект, делающий несомненно красивую и современную одежду.

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Бренд Erevan — не из Армении, как можно подумать, а из Франции, но его создатели имеют армянские корни, отсюда и название. Одежда тут очень французская. Характерного французского насыщенного синего оттенка плотные рубашки, они же куртки, матросские блузы в нежную тонкую полоску, плотные, отлично держащие форму брюки — такой базовый набор современного силуэта, лишенный при этом индустриальной безликости.

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Но самые замечательные широкие плотные брюки обнаружились у другого французского бренда — Homecore, созданного в 1992-м Александром Гуарнери для французских хип-хоперов. И вот они делают идеальных пропорций широкие штаны, стоящие почти что колом, которые можно носить, подвязывая кожаным шнурком (он прилагается к каждой паре), как это делают скейтеры, а для того, чтобы штаны на шнурке не повисали, шлевки на их поясе имеют специальные петельки, куда шнурок и продевается, закрепляясь именно на талии,— та самая крошечная деталь, которая совершенно все меняет и которая, собственно, и составляет ценность таких локальных субкультурных брендов. Кроме этих брюк у Homecore есть еще рубашки и штаны из некрашеного хлопка, созданные в коллаборации с художником и расписанные им вручную, и кофты, сделанные из хлопковой трикотажной ткани, идущей на детские одеяльца,— с нежнейшей поверхностью и мягкой, воздушной фактурой. Надо сказать, что такое использование чего-то очень комфортного, но не предназначенного для одежды, становится сейчас настоящим трендом: легкие мягкие пиджаки из вафельной ткани для полотенец, поло из махровой ткани или рубашка из скатерти, вышитой бабушкой,— буквально такую я видела на одном из журналистов.

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Здесь нужно бы еще написать о генуэзском бренде денима и повседневной одежды Tela Genova c их линией Heritage или семейном неаполитанском I’m Brian, соединяющем шик южноитальянский с шиком технологичным, но всему есть предел. А закончить мне бы хотелось историей про Detroitissimi, или Detroit Fashion Collective. Это настоящий коллектив фэшн-дизайнеров (разных — одежды, шляп, сумок), поддержанный и привезенный на Pitti Корпорацией экономического развития штата Мичиган, где Детройт объявлен ЮНЕСКО City Of Design. Эта идея коллектива — арт-, дизайн- или фэшн-коллектива — она очень американская, в духе 1960-х и 1970-х и великой американской культуры того времени. И сила ее даже сейчас такова, что качество отдельных брендов не важно — хотя среди них были вполне интересные, например бренд ремесленного денима Detroit Denim или работающий с шелком бренд Deviate, созданный двумя сестрами Такер. Важна сила общего дела и тот энтузиазм и целеустремленность, которые их всех объединяют. И, как мне кажется, в этом формате прошлого есть что-то очень подходящее для будущего.