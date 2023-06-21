В Екатеринбурге на площадке Дня молодежи установят пункт отбора на службу по контракту

В Екатеринбурге на площадке Дня молодежи, празднование которого пройдет 27 июня, организаторы установят мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщается на сайте администрации города.

24 июня в в ЦПКиО им. В. В. Маяковского будет организовано восемь тематических кластеров: «Развитие», «Креатив», «Творчество», «Юмор», «Поэзия», «Международные отношения», «Смыслы» и «Безопасность». Пункт отбора на службу будет работать в последнем.

Кроме того, в кластере «Безопасность» на протяжении всего дня будут работать пункт бесплатной сдачи экспресс-теста на ВИЧ, пункт ГИБДД и пункт Всероссийского студенческого корпуса.

В кластере «Развитие» будет работать площадка волонтерского центра помощи семьям мобилизованных «Мы рядом». Здесь, согласно программе празднования, можно будет написать письмо, обращение к российским военным и поучаствовать в плетении маскировочной сети для бойцов.

Мария Игнатова, Екатеринбург