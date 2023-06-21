Детский омбудсмен опроверг высадку из ярославского автобуса «особенного ребенка»

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин назвал недостоверной информацию о высадке ребенка-инвалида из автобуса в Ярославле. Об итогах проверки сообщил сам господин Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проверка проводилась на основании обращения мамы ребенка-инвалида. Мальчик не смог оплатить проезд в автобусе №24, потому что не сработал проездной. Мать несовершеннолетнего пассажира считала, что он покинул салон не по своей воле, а по требованию контролера или кондуктора.

«В ходе проверки по факту высадки ребенка-инвалида из автобуса установлено, что информация не соответствует действительности. Кондукторов и контролеров в автобусе не было. На ребенка физического и психологического давления никто не оказывал»,— сообщил Михаил Крупин в своем телеграм-канале.

Как отметил региональный уполномоченный по правам ребенка, это уже третье «фейковое» сообщение о противоправных действиях организаций, оказывающих публичные услуги, в отношении детей.

Алла Чижова